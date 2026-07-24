La empresa Bellón celebra segundo evento de "Encuentros de Innovación Constructiva"

Como parte de su compromiso con el desarrollo del sector construcción y la innovación continua, la empresa Bellón celebró la segunda edición de sus "Encuentros de Innovación Constructiva", una iniciativa dirigida a clientes corporativos y profesionales de la industria, realizada en el salón Tempranillo de Cava Alta.

Tras el éxito de su primera entrega, esta nueva edición reafirma el propósito de la empresa de crear un espacio permanente para acercar a sus aliados estratégicos las principales tendencias, herramientas y avances tecnológicos que están transformando la industria de la construcción, fortaleciendo así la competitividad del sector.

El director general de Bellón, Carlos Iglesias, destacó que la innovación forma parte del ADN de la empresa y que este tipo de iniciativas responden a la necesidad de evolucionar junto a sus clientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/foto-1-jorge-rivas-y-arturo-medrano-c56e4a3d.jpg Jorge Rivas y Arturo Medrano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/foto-2-keyla-duran-nathalie-romero-y-anllury-collado-pena-a3cbfdda.jpg Keyla Durán, Nathalie Romero y Anllury Collado Peña. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"En nuestra empresa entendemos que el futuro de la construcción depende de nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios y aprovechar las nuevas tecnologías. Nuestro compromiso es mantenernos a la vanguardia y crear espacios donde nuestros clientes puedan acceder a conocimientos que aporten valor a sus negocios y les permitan enfrentar los retos de la industria con mayor preparación", expresó Iglesias.

Por su parte, el subdirector comercial, Miguel Díaz, resaltó que estos encuentros fortalecen la relación de la empresa con el sector profesional.

"Queremos ser mucho más que un aliado comercial; buscamos convertirnos en un partner estratégico para nuestros clientes. A través de estas conferencias promovemos la actualización constante, el intercambio de experiencias y el acceso a soluciones innovadoras que contribuyan a una industria más eficiente y competitiva", afirmó.

Durante la actividad, Emily MacDougall, directora de Mercadeo de la empresa, explicó que: "los 'Encuentros de Innovación Constructiv' forman parte de una plataforma de capacitación y relacionamiento concebida para ofrecer a los profesionales del sector acceso a conocimientos de alto valor, tendencias emergentes y soluciones innovadoras. Mediante una agenda de alto nivel buscamos promover el intercambio de conocimientos, fortalecer la actualización técnica y generar oportunidades de conexión entre expertos, marcas líderes y tomadores de decisiones".

La IA aplicada

En esta segunda edición se abordó el tema "IA aplicada al análisis de presupuestos y diseños estructurales", a cargo del conferencista Junior Ureña, quien compartió herramientas, metodologías y casos prácticos sobre la integración de la inteligencia artificial en los procesos constructivos para optimizar la toma de decisiones, mejorar la precisión y aumentar la productividad.

La jornada concluyó con un espacio de networking donde los asistentes intercambiaron experiencias y fortalecieron vínculos profesionales, reafirmando que la adopción temprana de herramientas basadas en inteligencia artificial representa una ventaja competitiva para las empresas del sector.