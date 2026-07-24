Grupo Eulen nombra a Eilin Díaz como nueva Gerente General en República Dominicana

Grupo Eulen ha nombrado a Eilin Díaz como nueva Gerente General en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Eulen, referente internacional en la prestación de seguridad y servicios generales a empresas que inició sus operaciones en República Dominicana en el año 2000, ha nombrado a Eilin Díaz como nueva Gerente General en el país.

Con esta designación, el Grupo apuesta por un liderazgo con una marcada visión estratégica y una sólida experiencia en la gestión del talento, elementos clave para consolidar la posición de la compañía como socio estratégico de las principales empresas e instituciones tras un cuarto de siglo de presencia local.

Eilin Díaz es Psicóloga Industrial por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su sólida base académica se complementa con formación en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, una especialización en Felicidad Laboral y la acreditación como Coach Integral.

Destaca además su certificación en la metodología DISC, herramienta psicométrica clave para analizar el comportamiento y la comunicación laboral. Díaz aporta una capacidad diferenciadora para optimizar la cohesión de los equipos, mejorar la comunicación interna y adaptar el liderazgo a las necesidades de cada colaborador, asegurando una ejecución operativa de alta eficiencia.

Hotelería, retail y servicios

Con una trayectoria de más de 20 años, ha liderado operaciones en sectores como la hotelería, el retail y servicios.

"Creo firmemente que las organizaciones sostenibles se construyen desde las personas, pero se consolidan con una gestión alineada al negocio. Mi enfoque estará en fortalecer la operación y construir equipos comprometidos que generen valor real", manifestó Díaz.

Bajo esta nueva dirección, Grupo Eulen República Dominicana busca potenciar sus líneas de negocio en un mercado donde ya goza de una presencia robusta con oficinas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana.

Actualmente, la compañía emplea a aproximadamente 2,500 colaboradores y presta servicios a una cartera diversa que incluye a 300 clientes en servicios especializados y 70 en el área de seguridad