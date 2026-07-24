Melina Cortés-Nmili lanza colección "Contraste, erosión y calma" inspirada en Bahía de las Águilas

Karina Cortorreal y Melina Cortés-Nmili durante la presentación de la colección "Contraste, erosión y calma" de Melina. ( FUENTE EXTERNA )

La diseñadora dominicana radicada en Estados Unidos, Melina Cortés-Nmili, lanzó su colección "Contraste, erosión y calma" en esta nueva temporada 11 de la galería de moda Indó Mita.

Inspirada en la inigualable majestuosidad de Bahía de las Águilas, la colección, bajo la firma lalla bee x Indómita, es una oda a la identidad dominicana. A través de una cuidadosa selección de texturas táctiles y siluetas fluidas, Cortés-Nmili logra fusionar la fuerza y la vulnerabilidad del paisaje natural en piezas que definen el estilo ready-to-wear y resort.

Un orgullo dominicano en el exterior

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/bddd5d8e-3f48-418c-8c34-c795154dc17b-5d86c7cc.jpg La colección Contraste, Erosión y Calma ya se encuentra disponible en la Galería Indómita.

La destacada trayectoria de la diseñadora radicada en Boston (Nueva Inglaterra) ha sido celebrada por las autoridades culturales dominicanas, quienes resaltan el impacto de su trabajo como un puente entre la diáspora y el talento local.

Yadires Nova-Salcedo, encargada de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior – Nueva Inglaterra, expresó que la creatividad de Melina Cortés-Nmili es un reflejo del talento, la identidad y la excelencia de la mujer dominicana.

"Ver a una diseñadora dominicana de Nueva Inglaterra presentar una colección exclusiva en un escenario tan prestigioso como la Galería Indómita nos llena de orgullo y demuestra que nuestra cultura continúa dejando huellas más allá de nuestras fronteras".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/545058ac-c6e8-4fa5-9e48-9bb76574a2d7-de7ee0f0.jpg La diseñadora dominicana radicada en Estados Unidos, Melina Cortés-Nmili. (FUENTE EXTERNA)

Compromiso con el talento local

Nova-Salcedo, dijo que desde el área comercial del Consulado General de la República Dominicana en Boston reafirma el compromiso de acompañar y promover el talento de la comunidad dominicana en el extranjero.

La colección "Contraste, Erosión y Calma" ya se encuentra disponible en la Galería Indómita, invitando al público a conectar con la naturaleza y la elegancia del diseño dominicano contemporáneo.