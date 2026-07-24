Olé lanza su campaña de regreso a clases con concursos, campamentos y ofertas en útiles escolares

Joeli Suriel, gerente de Comunicaciones de Olé, junto a los personajes que participaron en la jornada inaugural de la iniciativa.

Con el objetivo de facilitar la preparación del nuevo año escolar para las familias dominicanas, la cadena de supermercados Olé presentó su campaña "Regreso al cole con Olé", una iniciativa que combina ofertas en artículos escolares, concursos y actividades recreativas para niños durante las vacaciones de verano.

La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto en las 19 sucursales de la cadena a nivel nacional.

Joeli Suriel, gerente de Comunicaciones de Olé, explicó que la campaña busca ofrecer una amplia variedad de productos escolares para estudiantes de todas las edades, manteniendo uno de los principales atributos de la marca: precios competitivos.

"Este año tenemos nuestra promoción de regreso al cole con Olé, donde vamos a tener una gran variedad de artículos escolares para todos los niños de todas las edades y, como siempre, Olé destacándose por tener el mejor precio del mercado", afirmó.

Como parte de la iniciativa, la empresa desarrollará varios concursos, entre ellos uno que premiará a 10 familias con meriendas para un año, con el propósito de contribuir a reducir parte de los gastos asociados al regreso a clases.

"Este premio permitirá a las familias dominicanas sustentar mucho más el regreso a clases", señaló Suriel.

Campamento de verano

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/240726-regreso-a-clase-ole--foto-juan-guio16-b98c7b27.jpg Durante el evento hubo concursos y entretenimiento para las familias. (JUAN GUIO)

La campaña también incorpora "Veranos Felices", un campamento de verano que se realizará todos los viernes en la sucursal de Olé ubicada en la avenida 27 de Febrero.

Durante estas jornadas, los niños podrán participar en actividades educativas y recreativas organizadas junto a las marcas patrocinadoras de la promoción, ofreciendo un espacio de entretenimiento y aprendizaje mientras concluyen las vacaciones escolares.

Cómo participar

Los clientes podrán participar en el sorteo de las meriendas al realizar compras por RD$1,500 o más en productos de las marcas patrocinadoras. Una vez completada la compra:

Recibirán un boleto en la caja registradora

Deberán depositar en las urnas habilitadas en cualquiera de las 19 sucursales participantes para quedar inscritos en el concurso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/240726-regreso-a-clase-ole--foto-juan-guio15-571f4810.jpg Alexandra, Anderson junior Fer y Anderson Espinosa. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/240726-regreso-a-clase-ole--foto-juan-guio17-1ea2da72.jpg Hansel Rodríguez, Aviriam Bautista, Axel Burgos, Zineriam Bautista, Adrian Rodríguez. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/240726-regreso-a-clase-ole--foto-juan-guio19-b578e215.jpg Elif De la Rosa, Nicole Torres y Liam De la Rosa (JUAN GUIO) ‹ ›