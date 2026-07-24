Destacan galardonados en Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial Santo Domingo 2026

Iván de Jesús García, Anthony Bernal Franco, Marco Hache Polanco, Pedro Diaz Ballester, Raúl Rizek Rueda, Fernando Pinales, Jessica Calcagno, Juan Ml. Núñez y Melvin A. Andújar, reconocidos en Trayectoria Empresarial Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Con su acostumbrado éxito, se celebró el Almuerzo Empresarial de Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial Santo Domingo 2026, un acto solemne que distinguió a destacadas personalidades, empresas y organizaciones por su aporte al desarrollo económico, social y productivo de la República Dominicana.

El evento contó con la participación del ministro de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Dr. Eduardo Sanz Lovatón, quien fungió como orador de honor, presentando una visión motivadora e interesante sobre el valor de las trayectorias de los reconocidos, así como sobre competitividad, innovación y fortalecimiento del sector productivo nacional.

El ministro destacó la relevancia de nuestra presencia internacional en el ámbito de los negocios. El acto se realizó en el Salón Empresarial de la Torre AIRD, sede de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ubicada en la Avenida Sarasota #20, en Santo Domingo.

El presidente del Comité Organizador, Pedro J. Díaz Ballester, dijo que la edición "representó un homenaje solemne a quienes han construido, con visión y esfuerzo, los pilares del desarrollo empresarial dominicano".

El evento dio continuidad a la tradición de excelencia lograda en las entregas realizadas en Miami, Santo Domingo y Santiago, y se consolida como una plataforma que honra a quienes han dedicado su vida a engrandecer el país.

"Estos galardonados son referentes de excelencia, liderazgo y compromiso con la República Dominicana", expresó.

Asimismo, subrayó el alcance internacional de la iniciativa: "Estos reconocimientos no solo honran trayectorias nacionales, sino que también inspiran a miles de dominicanos en el exterior y generan confianza entre inversionistas internacionales. La diáspora merece conocer quiénes han sido y quiénes son los actores que impulsan el progreso del país."

Esencia de los Reconocimientos

El programa de Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial 2026 destaca a líderes, empresas y organizaciones que han demostrado aportes sostenidos al desarrollo económico, social y empresarial de la República Dominicana.

La iniciativa busca fortalecer la cultura de excelencia, promover modelos de liderazgo y visibilizar instituciones que han marcado hitos en innovación, responsabilidad social, crecimiento corporativo y contribución comunitaria.

Un evento con trayectoria y proyección

Los Reconocimientos a la Trayectoria Empresarial constituyen la evolución de las tradicionales Cenas Empresariales, celebradas durante décadas en República Dominicana por El Mundo de los Negocios, y se consolidan como plataforma de prestigio que exalta liderazgo empresarial nacional.

Organizaciones que respaldaron la iniciativa

El evento fue organizado por:

Federación Dominicana de Cámaras y Organizaciones en el Exterior, con sede en Washington, D.C.

y Organizaciones en el Exterior, con sede en Cámara Dominicana Internacional de Negocios & Turismo, Inc., 33.º aniversario.

de Negocios & Turismo, Inc., 33.º aniversario. The Ballester Business & Media Group, en celebración de su 47.º aniversario.

"El Mundo de los Negocios" Multimedios, con 42 años de trayectoria informativa.

Las mismas reafirmaron que el evento fortalece la confianza de empresarios y ejecutivos internacionales, en especial de Florida, en el potencial económico y corporativo de Dominicana.

Reconocidos en Santo Domingo 2026

Reconocimientos Individuales:

Ing. Raúl N. Rizek Rueda – Constructora Rizek , Colina Centro y de la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), otras iniciativas.

– , Colina Centro y de la (CADOCON), otras iniciativas. Ing. Juan I. Bernal Jiménez (In Memoriam) – Fundador de Constructora y Ensanche Naco.

Grupos y Empresas:

Antonio P. Hache & Co – 140 aniversario .

– . Scotiabank – 106 aniversario.

Organizaciones e Instituciones:

Ministerio de Industria , Comercio & Mipymes (MICM) – 60 aniversario

, (MICM) – Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) – 55 aniversario

(ANEIH) – Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) – 50 aniversario

(FDC) – Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) – 40 aniversario.

Personalidades e instituciones reconocidos en ediciones anteriores

Reconocidos Santo Domingo 2023 (Presenciales):

Héctor J. Rizek Llabaly (†) – Presidente-Fundador del Grupo Rizek .

(†) – Presidente-Fundador del . Alexis Licairac Díaz – Presidente-Fundador de Omar Muebles .

– Presidente-Fundador de . Luis Núñez Ramírez – Presidente-Fundador del Grupo La Monumental .

– Presidente-Fundador del . Luis A. Sánchez Noble y Mildred Berges de Sánchez N. – Fundadores de Empresas Unidas, Pizza Hut en R.D., y Fundación Innovati.

In Memoriam

Federico Pagés More – fundador del Grupo Pagés BBDO .

– fundador del . Mario Lama Handal – Fundador del Grupo Plaza Lama.

Trayectoria Privada y Oficial

Joel Santos Echavarría – ministro de la Presidencia; cofundador de Coral Hospitality.

Reconocidos Santo Domingo 2024 (Presenciales)

Ernesto Izquierdo Méndez – presidente del Consejo Grupo Universal .

– presidente del . Jesús Rodríguez Sandoval – presidente y fundador de RS & Asociados .

– presidente y fundador de . Nelson H. Hernández – presidente y fundador del Grupo Angloamericana.

Trayectoria Privada y Oficial

· Luis Abinader Corona – presidente de la República; presidente del Grupo ABICOR.

In Memoriam

Luis Ros Bello – Fundador Ros & Asociados .

– Fundador . Annibale Bonarelli e Inmacolata Pascale – Fundadores Restaurant Vesuvio .

e – Fundadores . Pedro Rivera Abreu – Fundador INDUVECA / Hacienda Rivera .

– Fundador / . Armando Houellemont – Fundador Dominican Watchman National .

– Fundador . Rafael Perelló Abreu – presidente INDUBAN / Cartones del Caribe .

– presidente / . Amadita Pittaluga de González – Fundadora Amadita Laboratorio Clínico.

Empresas

Grupo Universal – 60 aniversario .

– . Banco Popular Dominicano – 60 aniversario.

Reconocidos Santiago 2024 (Presenciales)

Edmundo Aja Fleites – Fundador / presidente Consejo HODELPA / Banco Caribe .

– Fundador / presidente Consejo / . Manuel Estrella Cruz – Fundador y presidente Grupo Estrella / Multimedios del Caribe .

– Fundador y presidente / . Miguelina Alba – presidenta de Avícola Uveral y Almacenes Salvador .

– presidenta de y . Ulises Polanco Morales – Presidente-Fundador Hotel Matum / Teleuniverso Canal 29.

In Memoriam

José Armando Bermúdez – Fundador Color Visión / Telemedios / Cervecería Vegana.

Manuel Arsenio Ureña – Fundador del Grupo MAU / Camelia Agroindustrial.

Dr. Príamo Rodríguez – Fundador-Presidente de UTESA / La Información.

Instituciones y Organizaciones

Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP)

(ACAP) Corporación Zona Franca Industrial de Santiago (CZFS)

(CZFS) Asociación Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)

(ACIS) Asociación Industriales de la Región Norte (AIREN)

(AIREN) Cámara de Comercio & Producción de Santiago /

/ El 30 de julio Reconocimientos Santiago 2026

El esperado evento para la comunidad empresarial del Cibao, será celebrado el 30 de julio, al mediodía, en el Centro de Convenciones Hodelpa Gran Almirante, en el cual nuevamente serán reconocidas muy influyentes y destacadas personalidades y organizaciones.

El futuro del país

Díaz Ballester concluyó afirmando: "Esta ocasión sirve de inspiración para jóvenes, empresarios actuales, funcionarios, profesionales y ejecutivos, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Reconocer la trayectoria es fortalecer el futuro del país".