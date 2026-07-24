La reina Letizia recibe a seis becarias dominicanas en el Palacio de la Zarzuela

La reina Letizia posa junto a las seis jóvenes dominicanas beneficiarias del programa de becas universitarias de Banco ADOPEM y la Fundación Microfinanzas BBVA, durante la audiencia celebrada en el Palacio de La Zarzuela, en Madrid. ( SUMINISTRADA )

La reina Letizia recibió en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a las seis jóvenes dominicanas que integran la primera promoción del programa de becas universitarias de Banco Adopem, una iniciativa desarrollada junto a la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior de hijos e hijas de emprendedores en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, las becarias compartieron con la monarca sus historias de superación, sus aspiraciones profesionales y el impacto que esta oportunidad tendrá en sus vidas, las de sus familias y sus comunidades. La audiencia representó un reconocimiento al talento, la perseverancia y el compromiso de las jóvenes con su formación académica.

Las seis estudiantes fueron seleccionadas por su destacado desempeño académico, su situación socioeconómica y su motivación para continuar sus estudios universitarios. Proceden de Santo Domingo, Los Alcarrizos, La Vega y Navarrete, y son hijas de clientes emprendedores de Banco Adopem, quienes han fortalecido sus pequeños negocios con el acompañamiento financiero y la educación financiera que ofrece la entidad.

El programa cubre el 100 % de los estudios universitarios durante toda la carrera e incluye una computadora portátil, herramientas tecnológicas, acompañamiento académico y apoyo psicológico, con el propósito de brindarles las condiciones necesarias para desarrollar todo su potencial.

Compromiso con la educación

La presidenta ejecutiva de Banco Adopem Mercedes Canalda de Beras-Goico, afirmó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la institución con la creación de oportunidades que transforman vidas.

"En Banco Adopem creemos que acompañar a nuestros clientes también significa contribuir a crear oportunidades para sus familias. Estas seis jóvenes representan talento, esfuerzo y sueños de superación. Con estas becas queremos brindarles las herramientas para desarrollar todo su potencial y construir un futuro con mayores oportunidades. Cuando una joven crece, también crecen su familia, su comunidad y nuestro país", expresó.

Una de las becarias, Yennifer Jiménez, aseguró que esta experiencia marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

"Esta beca significa una oportunidad para cumplir uno de mis mayores sueños: estudiar una carrera universitaria y prepararme para ayudar a otros. Para mí y para mi familia es una alegría inmensa y una motivación para seguir esforzándome. Nunca imaginé que esta oportunidad también me permitiría vivir una experiencia tan especial como conocer a la Reina. Es un sueño hecho realidad. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo y, en el futuro, devolver a otros parte de todo lo que hoy estoy recibiendo", manifestó.

Intercambio de experiencias

Como parte de su visita a España, las jóvenes participaron en un encuentro con estudiantes de Perú y Colombia beneficiarios del programa de becas de la Fundación Microfinanzas BBVA, una agenda orientada a fortalecer su desarrollo académico y personal mediante el intercambio de experiencias y actividades formativas.

Durante la visita también sostuvieron un encuentro con el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y con el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier M. Flores, quien destacó el alcance del programa desde su creación.

"Desde el inicio de las becas en 2020, 181 jóvenes han visto cómo mejora su presente y su futuro. En muchas ocasiones, sus padres, pequeños emprendedores, no disponen de los recursos económicos para que sus hijos continúen con su formación superior. Este año las hemos ampliado a República Dominicana y, en breve, también las pondremos en marcha en Panamá", señaló Flores.

Además del apoyo económico y académico, el programa impulsa que las becarias desarrollen iniciativas sociales que beneficien a sus comunidades, con el objetivo de multiplicar el impacto de la oportunidad recibida.

Creado en 2020, el programa de becas de la Fundación Microfinanzas BBVA ha beneficiado a más de 180 jóvenes en América Latina y este año incorporó a República Dominicana a través de Banco Adopem, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la educación como una herramienta de transformación, movilidad social y generación de oportunidades para las nuevas generaciones.