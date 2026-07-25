Aderes define sus prioridades estratégicas para el período 2026–2027

La Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) celebró su Asamblea Anual, durante la cual presentó los principales logros y acciones ejecutadas durante el período 2025-2026.

Durante el encuentro se destacó el crecimiento institucional, el fortalecimiento del gremio y los avances en la consolidación del turismo gastronómico como eje estratégico para posicionar a la República Dominicana como el principal destino gastronómico del Caribe.

Como parte de su agenda institucional, la entidad consolidó durante este año su papel como interlocutor del sector restaurantero ante instituciones públicas, la academia y organismos nacionales e internacionales.

De esta forma se le dio continuidad a una agenda de trabajo enfocada en el desarrollo del turismo gastronómico, la formación del capital humano, la competitividad empresarial y la sostenibilidad de la industria.

Presidida por Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, la actividad contó con la participación de los miembros de la Junta Directiva Juvenal Piña, Vicente Soto e Hideyoshi Tateyama; de los integrantes del Consejo Consultivo Omar Cepeda Darauche, Augusto Sánchez; así como de Lissette Olivares, vicepresidente ejecutiva de la asociación.

La asamblea reunió, además, a representantes de restaurantes de Santo Domingo, Santiago y la región Este del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/firma-de-acuerdo-aderes-y-job-to-services-srl-luigi-di-ciaccio--y-giancarlo-bonarelli-7f856afd.jpg Firma de acuerdo Aderes y Job to Services, S.R.L. Luigi Di Ciaccio y Giancarlo Bonarelli. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/miembros-de-aderes-2f067d96.jpg Miembros de Aderes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/omar-cepeda-yocelin-garcia-y-giancarlo-bonarelli-9f1f2896.jpg Omar Cepeda, Yocelin García y Giancarlo Bonarelli. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante su intervención, Bonarelli afirmó que "vivimos tiempos desafiantes. La economía mundial continúa transformándose, los costos operativos siguen ejerciendo presión sobre nuestras empresas y el consumidor ha modificado sus hábitos de consumo. A nivel nacional, el Estado enfrenta importantes retos económicos y fiscales que, de una u otra manera, impactan a todos los sectores productivos. Es precisamente en escenarios como este cuando ADERES demuestra su verdadero valor, defendiendo los intereses del sector, generando oportunidades y construyendo soluciones de manera conjunta".

El presidente de Aderes destacó la evolución y posicionamiento de Restaurant Week y Tapas Night como dos de las principales plataformas de promoción de la gastronomía dominicana, con la participación de más de 230 restaurantes, lo que representó un crecimiento superior al 30 % respecto a ediciones anteriores.

Asimismo, resaltó el respaldo de la asociación a iniciativas para impulsar y visibilizar el talento dominicano, su participación en escenarios internacionales como Fitur y acciones de promoción en mercados estratégicos, además de programas de formación y profesionalización orientados al desarrollo del sector.

Proyectos de la organización

De cara a la nueva etapa institucional, anunció proyectos como:

La proyección de septiembre como el Mes de la Gastronomía Dominicana .

. El impulso a iniciativas para robustecer la cadena de valor del sector, la reforma educativa y empleabilidad.

del sector, la reforma educativa y empleabilidad. El desarrollo del proyecto Santo Domingo Exquisito , junto al Clúster Turístico de Santo Domingo y UNIBE, para posicionar la capital como un destino gastronómico de referencia.

, junto al Clúster Turístico de Santo Domingo y UNIBE, para posicionar la capital como un destino gastronómico de referencia. La realización del primer Estudio Económico del Sector Restaurantes y Bares, que permitirá contar con información estratégica para desarrollar la toma de decisiones y el crecimiento de la industria.

La Asamblea permitió actualizar el Plan de Trabajo de Turismo Gastronómico Sostenible y el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico, con énfasis en las acciones ejecutadas, las prioridades institucionales y los próximos pasos.

Además, se presentó la participación de Aderes en Meta RD 2036, a través de la Mesa Sectorial de Turismo, impulsando iniciativas orientadas a la sostenibilidad y al desarrollo del capital humano como pilares para consolidar la gastronomía dominicana como un activo estratégico del turismo nacional.

Como parte de su agenda de promoción, la asociación presentó su calendario anual de actividades, que incluye Restaurant Week, Tapas Night, el primer Congreso Gastronómico y otras iniciativas dirigidas a promover el crecimiento del sector.