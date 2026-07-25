Automía inaugura junto a Blady Beato el cuarto Centro de Experiencia Omoda | Jaecoo en RD

Automía, distribuidor exclusivo de Omoda | Jaecoo para la República Dominicana, continúa fortaleciendo su plan de expansión nacional con la inauguración del nuevo Centro de Experiencia Omoda | Jaecoo junto a Blady Beato Automóviles, consolidando su presencia en la región Norte del país.

Con esta apertura, Automía alcanza cuatro Centros de Experiencia en apenas siete meses de operaciones, reafirmando su compromiso de acercar una nueva generación de movilidad a los consumidores dominicanos mediante una red de aliados estratégicos que comparten los más altos estándares de calidad y atención al cliente.

Ubicado en Santiago de los Caballeros, este nuevo Centro de Experiencia permitirá a los clientes conocer de primera mano el portafolio completo de Omoda | Jaecoo, recibir asesoría especializada, realizar pruebas de manejo y acceder a soluciones de financiamiento.

De esta manera ofrecerá una experiencia de marca diseñada para acompañar al cliente desde el primer contacto con el vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/ruben-gonzales--denisse-perez-giselle-grullon-felix-garciajpg-bc66ca43.jpeg Rubén Gonzales, Denisse Pérez, Giselle Grullón y Félix García. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/ambioris-cabrera--brayan-cabrera-edward-fana-jpg-0d1c4040.jpeg Ambioris Cabrera, Brayan Cabrera y Edward Faña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/blady-beato-ana-vinas-oscar-santana-940480e9.jpeg Blady Beato, Ana Viñas y Óscar Santana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/corte-de-cinta-4d1323c6.jpeg Corte de cinta. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/justin-coste-kelvin-girona--jpg-d6d555c6.jpeg Justin Coste y Kelvin Girona. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/karina-soufront--yunior-cabrera--nieves-restituyo--hiles-jacksonjpg-49aa7eac.jpeg Karina Soufront, Yunior Cabrera, Nieves Restituyo y Hiles Jackson. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/melvin-ramirez-paola-cruz-burdie-noemis-rodriguez-jpg-6ffc3e6f.jpeg Melvin Ramirez, Paola Cruz Burdie y Noemis Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/napoleon-chevalier-edwin-beatojpg-aad72f66.jpeg Napoleón Chevalier y Edwin beato. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"La apertura de este nuevo Centro de Experiencia representa un paso más en la consolidación de nuestra red nacional. En apenas siete meses hemos construido una plataforma comercial enfocada en ofrecer una experiencia de clase mundial, respaldada por aliados estratégicos de primer nivel y una infraestructura diseñada para acompañar a nuestros clientes durante toda la vida útil de su vehículo", expresó Manuel Angomás, presidente de Automía.

El nuevo Centro de Experiencia será operado por Blady Beato Automóviles, empresa con una reconocida trayectoria en el mercado automotriz dominicano y un sólido posicionamiento en la región Norte.

"Para nosotros es un orgullo incorporar Omoda | Jaecoo a nuestro portafolio y representar una marca que apuesta por la innovación, el diseño y la tecnología. Estamos convencidos de que nuestros clientes encontrarán una propuesta de valor diferente y una experiencia de compra a la altura de sus expectativas", afirmó Blady Beato, presidente de Blady Beato Automóviles.

Portafolio del centro

El centro de experiencia de Santiago ofrecerá un portafolio compuesto por seis modelos y diez versiones, incorporando tres tecnologías de propulsión:

Motores de combustión de alta eficiencia .

de alta . Vehículos 100 % eléctricos y la innovadora tecnología Super Hybrid , capaz de ofrecer autonomías superiores a 1,300 kilómetros.

y la innovadora , capaz de ofrecer autonomías superiores a 1,300 kilómetros. Combinando la eficiencia de la movilidad eléctrica con la libertad de un motor de combustión, respaldada por una garantía de 7 años o 200,000 kilómetros y una infraestructura logística compuesta por tres almacenes de repuestos a nivel nacional.

Asimismo, la empresa anunció la incorporación de dos nuevos Centros de Servicio Autorizados para fortalecer la atención postventa en la región Norte: Luxmain, en Santiago de los Caballeros, y TNT Auto, en La Vega.

Estas incorporaciones permitirán ofrecer mantenimiento especializado, personal certificado y repuestos originales, ampliando la cobertura nacional de servicio y reafirmando el compromiso de Automía con una experiencia de propiedad de primer nivel.

El crecimiento de la operación en República Dominicana ocurre en paralelo con la expansión internacional de Omoda | Jaecoo que se ha convertido en una de las marcas automotrices de mayor crecimiento internacional, con presencia en más de 77 mercados, más de un millón de vehículos vendidos y más de 25 premios internacionales obtenidos por su diseño, innovación y desarrollo tecnológico.

Con esta expansión, Automía continúa desarrollando una red nacional que integra Centros de Experiencia, Centros de Servicio Autorizados y una sólida infraestructura logística, consolidando las bases para el crecimiento sostenible de Omoda | Jaecoo en la República Dominicana.

Sobre Automía

Automía es el concesionario automotriz en República Dominicana que representa en exclusiva a las marcas Foton, Omoda y Jaecoo. Su misión es ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, confiables y accesibles, respaldadas por un servicio al cliente de excelencia y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Con una visión orientada a transformar la experiencia de compra y postventa en el sector, Automía integra un portafolio que abarca desde vehículos comerciales eficientes hasta SUVs de última generación y crossovers electrificados.