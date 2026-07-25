Fupreca inicia una nueva etapa con la apertura de su Programa de Voluntariado

Después de más de dieciséis años llevando servicios médicos gratuitos a comunidades vulnerables, la Fundación Prevención del Cáncer (Fupreca) abre una nueva etapa en su historia institucional: la creación de un programa formal de voluntariado que permitirá sumar nuevas capacidades, fortalecer sus operativos y ampliar el alcance de su misión.

Como punto de partida de esta iniciativa, la organización celebró el sábado 18 de julio una Charla sobre Voluntariado, un encuentro abierto al público realizado en el salón de eventos del Club Mirador Sur.

La actividad contó con la participación de jóvenes, profesionales de la salud y ciudadanos interesados en aportar su tiempo y talento a la detención temprana del cáncer de mama.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03755-yadira-sanchez-y-ramona-rodriguez-4bd92412.jpg Yadira Sánchez y Ramona Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03905-ana-lucia-meyer--carmen-brito-y-mery-fermin-ac83c7ce.jpg Ana Lucia Meyer , Carmen Brito y Mery Fermín. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03807-bianca-lajara-baez-08394534.jpg Bianca Lajara Báez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03751-87769cf9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03858-085636df.jpg ‹ >

Compromiso de los miembros

A lo largo de su trayectoria, las jornadas médicas de Fupreca se han sustentado gracias al compromiso de sus miembros, la cena de gala que realizan anualmente pro recaudación de fondo, un grupo cercano de voluntarios y el apoyo de colaboradores en las comunidades visitadas.

Este modelo ha permitido acercar servicios de orientación, evaluación y detección temprana a miles de personas con acceso limitado a atención médica especializada.

"Durante dieciséis años hemos trabajado con un equipo pequeño y un corazón grande. Hoy queremos que más dominicanos, especialmente los jóvenes, descubran lo que significa llegar a una comunidad y contribuir a que una persona pueda detectar a tiempo una condición que podría poner en riesgo su vida", expresó María de los Ángeles Soto Roa, presidenta de Fupreca.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la designación de 2026 como Año de la Solidaridad, una coyuntura que Fupreca asumió como una oportunidad para tender puentes hacia las nuevas generaciones y promover una cultura de servicio vinculada a la salud y al bienestar colectivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03742-maritza-de-los-santos-y-angela-soto-da885d4a.jpg Maritza de Los Santos y Angela Soto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/dsc03747-luis-calderon-y-angie-soto-91c7a676.jpg Luis Calderón y Angie Soto. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La actividad marcó el inicio del proyecto Fortalecimiento del Voluntariado, una iniciativa vinculada al Gran Premio Nacional Voluntariado Solidario 2025, otorgado por el Ministerio de la Presidencia, galardón que reconoce la trayectoria altruista, las acciones solidarias en beneficio de las comunidades y el compromiso social de los ciudadanos de la República Dominicana, obtenido por la señora María de los Ángeles Soto, presidenta de Fupreca, mediante el cual desea que la fundación construya un equipo capacitado, comprometido y permanente para respaldar la planificación y ejecución de sus jornadas médicas.

La charla fue impartida por Bianca Lajara Báez, especialista en comunicación, alianzas estratégicas e impacto social, quien abordó el valor del voluntariado como herramienta de transformación comunitaria y desarrollo humano.

Lajara Báez se desempeña como gerente de Participación Global de Egresados en AFS Intercultural Programs, gerente de proyectos de la Red Filantrópica RD y docente de Liderazgo y Acción Social en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Asimismo, ha dirigido iniciativas financiadas por organismos internacionales como Usaid y la Unión Europea. Cuenta con una maestría en Liderazgo y Gestión Educativa por la University of Portsmouth y otra en Intervenciones Sociales Comunitarias.

Durante el encuentro, los participantes conocieron las distintas formas de integrarse a la labor de Fupreca y tuvieron la oportunidad de aclarar inquietudes sobre las responsabilidades de los voluntarios, el proceso de formación y su participación en los próximos operativos.

La convocatoria permanece abierta a toda persona interesada en colaborar, con especial énfasis en jóvenes y profesionales de la salud. La fundación busca incorporar voluntarios que brinden apoyo logístico y humano a oncólogos, sonografistas y demás actividades desarrolladas durante las jornadas médicas.

Tras completar el proceso de inscripción, los nuevos integrantes recibirán una inducción y entrenamiento antes de participar en las actividades comunitarias de la organización.

Las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo fupreca@hotmail.com, el número de WhatsApp (809) 535-5888 o la cuenta de Instagram @fupreca.

Más sobre Fupreca

La Fundación Prevención del Cáncer inició sus labores en 2010. Desde entonces, desarrolla jornadas médicas gratuitas de orientación, detección temprana del cáncer, con especial atención al cáncer de mama, en comunidades vulnerables de todo el territorio nacional.

A través de sus programas, Fupreca trabaja para acercar información, evaluaciones y servicios médicos a personas que enfrentan barreras económicas o geográficas para acceder a atención especializada.