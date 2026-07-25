iVascular celebra 10 años impulsando la innovación médica en República Dominicana

iVascular Dominicana celebra una década de operaciones en el país consolidándose como uno de los principales impulsores de la innovación en medicina endovascular, con una inversión acumulada superior a los 8 millones de euros, presencia directa en el 90 % de las salas especializadas del territorio nacional y un portafolio de más de 30 dispositivos médicos avanzados que hoy forman parte de la práctica clínica dominicana.

Durante estos diez años, la compañía ha contribuido al fortalecimiento de la infraestructura médica especializada, la formación continua de profesionales de la salud y la incorporación de tecnologías de última generación para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, neurovasculares y periféricas, acercando a los pacientes dominicanos soluciones disponibles en los principales centros médicos internacionales.

Actualmente, República Dominicana representa el 33 % de la facturación de iVascular en América Latina y se posiciona como la quinta subsidiaria más importante del Grupo a nivel mundial, solo por detrás de Alemania, Francia, Benelux y Canadá, reflejo de la confianza que la comunidad médica dominicana ha depositado en la compañía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/432bf01b-1b93-4f50-aa8d-13bcae81861b-95581ce5.jpeg Dr. José Reyes, Loreley Vargas y Dr. Ruddy Guzmán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/25/louis-duocastella-2f3073ba.jpg Lluís Duocastella, Fundador y consejero delegado de LVD Biotech l iVascular Group. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La conmemoración coincide con la visita al país de Lluís Duocastella, Fundador y consejero delegado de LVD Biotech l iVascular Group, quien desarrollará una agenda de encuentros con médicos especialistas, líderes del sector salud, representantes institucionales y medios de comunicación para fortalecer las alianzas construidas durante esta década y compartir la visión de crecimiento e innovación de la empresa en la región.

Desde su llegada al mercado dominicano, iVascular ha mantenido un modelo de operación directo, convirtiéndose en la primera empresa de su sector en operar en el país sin intermediarios.

Esta Manera de operar en el país sigue la estrategia corporativa de nuestra integración vertical que nos permite controlar todo el proceso, desde el diseño y la fabricación hasta la entrega de nuestras tecnologías en el país de manera directa, garantizando altos estándares de calidad, innovación y fiabilidad.

Esto nos ha permitido ofrecer acompañamiento clínico y técnico permanente, garantizar altos estándares de calidad y desarrollar una relación cercana con hospitales y especialistas.

Como parte de ese compromiso, la empresa ha impulsado programas de formación nacional e internacional para cardiólogos, cirujanos vasculares, neurorradiólogos, enfermeras y técnicos especializados, contribuyendo al fortalecimiento del talento humano y a la adopción de nuevas alternativas terapéuticas.

Hitos de la empresa

Uno de los hitos más relevantes de esta trayectoria ha sido la incorporación de tecnologías innovadoras al catálogo de prestaciones cubiertas por el Seguro Familiar de Salud, ampliando las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes dominicanos y facilitando el acceso a soluciones que anteriormente solo estaban disponibles en mercados internacionales.

"Cumplir diez años en República Dominicana es, ante todo, un motivo de profunda gratitud. Esta década ha sido posible gracias a la confianza que médicos, hospitales e instituciones han depositado en nosotros. Más que celebrar un aniversario, renovamos nuestro compromiso de seguir acercando innovación médica, promoviendo la educación científica y contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud dominicano durante los próximos años", expresó Lluís Duocastella, CEO global de LVDBiotech iVascular Group

Además del desarrollo tecnológico, la compañía ha apoyado la capacitación de cientos de profesionales de la salud, ha fortalecido la infraestructura de salas de hemodinamia y mantiene una participación cercana al 20 % del mercado cardiovascular y superior al 50 % del mercado periférico.

Gracias a esto se ha consolidado como uno de los principales aliados de la medicina especializada en el país.

"Nuestro crecimiento ha sido posible gracias a la apertura de la comunidad médica dominicana hacia la innovación y a una visión compartida de ofrecer cada vez mejores alternativas para los pacientes. Esa confianza representa nuestro mayor activo y la principal motivación para seguir invirtiendo en República Dominicana", agregó Lluís Duocastella.

Al celebrar esta primera década en el país, iVascular reafirma su compromiso de continuar impulsando la innovación, la investigación, la educación médica y el acceso a tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes dominicanos.

Acerca de iVascular

iVascular es una compañía europea internacional de tecnología médica especializada en ,la fabricación y comercialización de dispositivos innovadores para el tratamiento de enfermedades vasculares. Fundada en 2010 en Barcelona, la empresa cuenta con portafolios solidos en cardiología intervencionista, terapia endovascular y neurointervencionismo.

iVascular opera bajo un modelo de integración vertical completa, controlando todo el ciclo de vida del producto, lo que le permite garantizar los más altos estándares de calidad y eficiencia.

Su portafolio incluye una amplia gama de soluciones, como stents coronarios y periféricos, balones de angioplastia (incluyendo Balones con Droga) y catéteres avanzados, para ofrecer soluciones terapéuticas que mejoren los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

Con presencia en 86 países y una amplia red de distribución global, iVascular continúa consolidándose como un actor relevante en el ámbito vascular, con la ambición de convertirse en el referente global en terapias endovasculares.