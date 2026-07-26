Asocivu inaugura su autoferia por el Día de los Padres

Abel Marte, Gilberto Peña, Marlenny Contreras, Aramis Mella, Luis José Santana, Gustavo Domingo y Ramón Guzmán durante el corte de la cinta. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) pone en marcha la edición número 47 de su tradicional autoferia, considerada el evento comercial más grande del sector de vehículos usados de la República Dominicana.

La feria, que coincide con la celebración de los 25 años de la asociación, se desarrolla hasta mañana el lunes 27 de julio, en un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., en los terrenos de la Ciudad Ganadera, en Santo Domingo.

Desde temprano, las calles de la Ciudad Ganadera reciben a cientos de visitantes que recorren la oferta de más de 80 dealers asociados, quienes exhiben un inventario superior a los 3,000 vehículos usados de distintas marcas, modelos, años y rangos de precio.

La feria llega en plena temporada del mes de los Padres, por lo que trae consigo condiciones especiales de financiamiento, donde los compradores pueden acceder a sus vehículos con un inicial de apenas 15 %, cobertura de hasta 85 % del valor total y plazos flexibles de hasta 72 meses.

Estas facilidades cuentan con el respaldo de Banco BACC, Banco Caribe y Banco Confisa, que durante toda la semana ofrecen tasas preferenciales para quienes decidan estrenar vehículo.

Ambiente familiar

Al recorrer las instalaciones del recinto ferial, el presidente de Asocivu, Aramis Mella, conversó sobre lo que significa este aniversario para la institución:

"Ver a las familias llegar antes de aperturar, caminar entre los vehículos, hacer preguntas, comparar opciones... eso es lo que le da sentido a 25 años de trabajo. No es solo una feria, es un espacio que hemos construido junto a nuestros dealers y aliados para que comprar un vehículo usado sea una experiencia transparente y segura. Que esto ocurra justo en nuestro aniversario nos llena de orgullo", afirmó Mella.

Quienes visitan la Ciudad Ganadera encuentran un ambiente pensado para toda la familia, con amplias áreas de:

estacionamiento

personal de seguridad

amenidades

Para quienes prefieren no asistir de manera presencial, la feria también está disponible en su modalidad virtual a través del portal www.montao.do, donde es posible solicitar financiamiento y explorar el inventario disponible.