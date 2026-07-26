Puerta del Cielo honra la memoria y legado de los padres

Familias sembrando robles en honor a los padres en Puerta del Cielo. ( FUENTE EXTERNA )

Parque Cementerio Puerta del Cielo celebró una solemne misa oficiada por el Reverendo Padre Javier Vidal quien reflexionó sobre el rol que los padres desempeñan en el hogar y en la formación de sus hijos.

Con esta ceremonia se une a la conmemoración del Día de los Padres, que reunió a decenas de familias que se dieron cita para recordar a sus padres en un encuentro cargado de fe y espiritualidad, acompañado por las interpretaciones del coro dirigido por la maestra Elsa Paulino, cuyas voces llenaron el camposanto de un ambiente de paz y recogimiento.

Tradicional acto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/dsc02840jpg-c76da6ab.jpeg Leonardo Vargas, presidente de Parque Cementero Puerta del Cielo. (FUENTE EXTERNA)

Luego de la eucaristía, las familias se trasladaron al Bosque de los Robles para participar en la siembra conmemorativa titulada "Mi Papá es un Roble" en donde plantaron un árbol en honor a sus padres. Este lugar se ha convertido en un hermoso espacio que preserva el recuerdo a través de la naturaleza.

Los padres transmiten a sus familias, dejando raíces profundas que perduran a través del tiempo, lo cual fue representado por el roble, que simboliza:

la fortaleza

la protección

la sabiduría

el legado







Después de la actividad, las familias disfrutaron de un rico café Santo Domingo bajo un hermoso árbol de Samán en un ambiente de reflexión y cercanía entre las familias que se dieron cita al encuentro.

Al concluir la misa, el presidente ejecutivo de Parque Cementerio Puerta del Cielo, Leonardo Vargas, expresó su agradecimiento a todas las familias por su asistencia al evento y al reverendo padre Javier Vidal por dirigir la hermosa eucaristía dedicada al Día de los Padres.

De igual manera, reafirmó el compromiso de la institución de seguir creando espacios que honren el legado de los seres queridos.