Puntacana Resort reúne a sus propietarios en celebración de Owners Weekend

Puntacana Resort celebró su tradicional Owners Weekend, el esperado encuentro anual dedicado a su comunidad de propietarios.

En esta ocasión, el fin de semana cobró vida con una programación especial inspirada en la energía, la pasión y el indiscutible espíritu de unión que despierta el fútbol a nivel mundial, contagiando a todos los asistentes de un ambiente festivo.

Durante tres días consecutivos, los propietarios y sus familias se sumergieron en una agenda diversa que entrelazó con éxito el deporte, el entretenimiento en vivo, la alta gastronomía y experiencias familiares en los rincones más icónicos del complejo.

Las actividades inauguraron formalmente con dinámicos torneos de tenis, seguidos de encuentros sociales como Mahjong & Mingle, un exclusivo Fashion Trunk Show y el tradicional cóctel de bienvenida, el cual tuvo como escenario el restaurante Mare, ubicado en el prestigioso club de playa La Cana Golf & Beach Club.

Como parte de la propuesta recreativa, el fin de semana extendió su emoción con concurridos torneos de pádel y golf en campos de clase mundial, complementados con sesiones de acondicionamiento físico frente al mar caribeño como Train by the Sea y el refrescante Aqua Dance.

El momento cumbre de la jornada sabatina fue una espectacular cena temática para propietarios, la cual combinó una exquisita propuesta gastronómica con música en vivo, sets de DJ y espacios diseñados para el disfrute y el sano compartir en familia.

Bienestar y atracciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/propietarios-jugando-golf-en-puntacana-resort-3-43330904.jpg Propietarios Jugando Golf en Puntacana Resort. (FUENTE EXTERNA)

El componente de bienestar y reconexión también ocupó un rol protagónico dentro de la agenda, ofreciendo a los residentes experiencias de relajación profunda como el taller Natural Facial Workshop, el espacio de revitalización Recover in Paradise y una mística sesión de Cenote Sound Healing.

Estas terapias fueron especialmente diseñadas para promover la paz mental, la desconexión del día a día y el disfrute pleno de los inigualables entornos naturales que resguarda Puntacana Resort.

Asimismo, los más pequeños de la casa contaron con un universo de diversión hecho a su medida en el Kids Fun Zone, donde disfrutaron de:

Dinámicas creativas

Desafíos deportivos

Juegos interactivos

Estaciones de personalización de artículos

Mini partidos de fútbol alineados a la temática general

alineados a la temática general Retos de destreza

Fiesta de cierre que reforzó el valor familiar y la alegría de esta gran celebración comunitaria

Más que un simple evento de fin de semana, el Owners Weekend se consolida firmemente como la máxima expresión del estilo de vida de Puntacana Resort:

Una gran oportunidad para construir memorias inolvidables en familia, estrechar de por vida los vínculos entre propietarios y vivir de primera mano la esencia de una comunidad exclusiva que comparte un mismo y paradisíaco destino.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/cristal-tonos-marcel-santana-bb100621.jpg Cristal Tonos y Marcel Santana (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/anabelin-abreu-y-eugelina-galvan-9ed17fca.jpg Anabelín Abreu y Eugelina Galvn. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/claudio-iglesias-y-salvador-iglesias-518c52f8.jpg Claudio Iglesias y Salvador Iglesias. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/bruno-guillen-francisco-alba-alejandro-salazar-6cf65502.jpg Bruno Guillén, Francisco Alba, Alejandro Salazar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/david-cortes--david-cortes-193a7f60.jpg David Cortes y David Cortes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/francisco-lopez-adriana-lopez-eustasio-lopez-y-diego-lopez-d7c3d450.jpg Francisco López, Adriana López, Eustasio López y Diego López (FUENTE EXTERNA) ‹ >