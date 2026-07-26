Reina Letizia recibe en audiencia a las becarias universitarias de Banco Adopem

La reina Letizia recibió en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a las seis jóvenes dominicanas que integran la primera promoción del programa de becas universitarias de Banco Adopem.

Esta es una iniciativa desarrollada junto a la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior de hijos e hijas de emprendedores en situación de vulnerabilidad.

Durante la audiencia, las becarias compartieron con la reina sus historias de esfuerzo, sus aspiraciones profesionales y el impacto que esta oportunidad tendrá en sus vidas, las de sus familias y sus comunidades. El encuentro representó un reconocimiento al talento, la perseverancia y el compromiso de estas jóvenes con su formación académica.

Las seis becarias fueron seleccionadas por su destacado desempeño académico, su situación socioeconómica y su motivación para continuar sus estudios universitarios.

Son residentes de Santo Domingo, Los Alcarrizos, La Vega y Navarrete, e hijas de clientes emprendedores de Banco ADOPEM, quienes han fortalecido sus pequeños negocios gracias al acompañamiento financiero y la educación financiera que ofrece la entidad.

El programa cubre el 100 % de los estudios universitarios durante toda la carrera e incluye una computadora portátil, herramientas tecnológicas, acompañamiento académico y apoyo psicológico, brindando a las jóvenes las condiciones necesarias para desarrollar todo su potencial.

La presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM, Mercedes Canalda de Beras-Goico, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la institución con la creación de oportunidades que transforman vidas.

"En Banco ADOPEM creemos que acompañar a nuestros clientes también significa contribuir a crear oportunidades para sus familias. Estas seis jóvenes representan talento, esfuerzo y sueños de superación. Con estas becas queremos brindarles las herramientas para desarrollar todo su potencial y construir un futuro con mayores oportunidades. Cuando una joven crece, también crecen su familia, su comunidad y nuestro país".

Una nueva etapa

Para Yennifer Jiménez, una de las seis becarias, esta experiencia representa el inicio de una nueva etapa. "Esta beca significa una oportunidad para cumplir uno de mis mayores sueños: estudiar una carrera universitaria y prepararme para ayudar a otros".

Agregó que para ella y su familia es una alegría inmensa y una motivación para seguir esforzándose. "Nunca imaginé que esta oportunidad también me permitiría vivir una experiencia tan especial como conocer a la Reina. Es un sueño hecho realidad"

Como parte de esta experiencia, las jóvenes participaron en un encuentro en España junto a estudiantes de Perú y Colombia beneficiarios del programa de becas de la Fundación Microfinanzas BBVA, una agenda orientada a fortalecer su desarrollo académico y personal mediante el intercambio de experiencias y actividades formativas.

Durante la visita también sostuvieron un encuentro con el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, y con el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA, Javier M. Flores, quien destacó el alcance y el impacto del programa desde su creación.

"Desde el inicio de las becas en 2020, 181 jóvenes han visto cómo mejora su presente y su futuro. En muchas ocasiones, sus padres, pequeños emprendedores, no disponen de los recursos económicos para que sus hijos continúen con su formación superior".

Indicó que este año ampliaron a República Dominicana y, en breve, también las pondrán en marcha en Panamá.

Además del apoyo económico y académico, el programa promueve que las becarias desarrollen iniciativas sociales que contribuyan positivamente a sus comunidades, multiplicando el impacto de la oportunidad recibida.

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