Barna Management School acoge proyección y panel de análisis del documental 'La Gran Oportunidad'

Barna Management School fue escenario de una proyección especial del documental ´La Gran Oportunidad´, seguida de un panel de análisis y reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades que tiene República Dominicana.

La actividad contó con la presencia de Paulo Alves, rector de Barna Management School, y Luis Emilio Molina, productor general del documental y coordinador de la iniciativa RD Positiva, quienes dieron la bienvenida a estudiantes, profesores e invitados especiales que participaron en esta jornada de diálogo.

´La Gran Oportunidad´ reúne los testimonios de 24 dominicanos cuyas acciones y trayectoria reflejan coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. A través de sus experiencias, el documental invita a reflexionar sobre la República Dominicana que fuimos, la que somos y el país que podemos llegar a construir.

Tras la proyección se realizó un panel integrado por Jason Blanco, director del documental; Noel Giraldi, Mite Nishio e Iván Gatón, todos participantes de la producción, quienes compartieron sus perspectivas sobre los temas abordados en el audiovisual y respondieron preguntas del público.

Objetivo de la pieza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/barna-2-8aeaa407.jpg Luis Emilio Molina junto a varios profesionales que aportaron sus opiniones y experiencias en el documental La Gran Oportunidad. (FUENTE EXTERNA)

Durante su intervención, Jason Blanco explicó que uno de los principales objetivos del documental fue presentar las historias y reflexiones de sus protagonistas sin imponer la visión del productor o del director, permitiendo que cada testimonio hablara por sí mismo y que fuera el espectador quien extrajera sus propias conclusiones.

Noel Giraldi exhortó a la sociedad civil a mantener una participación activa en los procesos de transformación del país y destacó la importancia de dar continuidad a las iniciativas ciudadanas.

Como ejemplo, mencionó el movimiento que impulsó la asignación del 4 % del PIB para la educación, señalando la necesidad de sostener el seguimiento a este tipo de conquistas.

Asimismo, Mite Nishio compartió su visión sobre el futuro de la educación, destacando la importancia de fortalecer la disciplina, transformar los modelos tradicionales de enseñanza y complementar las carreras universitarias con cursos especializados y programas de formación continua que respondan mejor a las necesidades actuales.

El analista geopolítico Iván Gatón abordó los retos que enfrenta República Dominicana en un contexto internacional cambiante y analizó las transformaciones sociales, económicas y geopolíticas que impactan el desarrollo nacional.

Por Barna Management School participaron, además, Ailín López, Wellington Marte y otros miembros de la comunidad académica e invitados especiales.

Al concluir la actividad, Paulo Alves felicitó al equipo realizador por esta iniciativa y destacó el valor del documental como herramienta para promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre el futuro del país.

La próxima función se realizará este jueves 30 de julio, a las 6:00 p.m., en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, ubicado en la calle Arzobispo Nouel No. 210, Ciudad Colonial.