Barna Management School acoge proyección y panel de análisis del documental 'La Gran Oportunidad'
La próxima función La próxima proyección del documental será este jueves 30 de julio, en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana
Barna Management School fue escenario de una proyección especial del documental ´La Gran Oportunidad´, seguida de un panel de análisis y reflexión sobre los principales desafíos y oportunidades que tiene República Dominicana.
La actividad contó con la presencia de Paulo Alves, rector de Barna Management School, y Luis Emilio Molina, productor general del documental y coordinador de la iniciativa RD Positiva, quienes dieron la bienvenida a estudiantes, profesores e invitados especiales que participaron en esta jornada de diálogo.
´La Gran Oportunidad´ reúne los testimonios de 24 dominicanos cuyas acciones y trayectoria reflejan coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. A través de sus experiencias, el documental invita a reflexionar sobre la República Dominicana que fuimos, la que somos y el país que podemos llegar a construir.
Tras la proyección se realizó un panel integrado por Jason Blanco, director del documental; Noel Giraldi, Mite Nishio e Iván Gatón, todos participantes de la producción, quienes compartieron sus perspectivas sobre los temas abordados en el audiovisual y respondieron preguntas del público.
Objetivo de la pieza
Durante su intervención, Jason Blanco explicó que uno de los principales objetivos del documental fue presentar las historias y reflexiones de sus protagonistas sin imponer la visión del productor o del director, permitiendo que cada testimonio hablara por sí mismo y que fuera el espectador quien extrajera sus propias conclusiones.
Noel Giraldi exhortó a la sociedad civil a mantener una participación activa en los procesos de transformación del país y destacó la importancia de dar continuidad a las iniciativas ciudadanas.
Como ejemplo, mencionó el movimiento que impulsó la asignación del 4 % del PIB para la educación, señalando la necesidad de sostener el seguimiento a este tipo de conquistas.
Asimismo, Mite Nishio compartió su visión sobre el futuro de la educación, destacando la importancia de fortalecer la disciplina, transformar los modelos tradicionales de enseñanza y complementar las carreras universitarias con cursos especializados y programas de formación continua que respondan mejor a las necesidades actuales.
El analista geopolítico Iván Gatón abordó los retos que enfrenta República Dominicana en un contexto internacional cambiante y analizó las transformaciones sociales, económicas y geopolíticas que impactan el desarrollo nacional.
Por Barna Management School participaron, además, Ailín López, Wellington Marte y otros miembros de la comunidad académica e invitados especiales.
Al concluir la actividad, Paulo Alves felicitó al equipo realizador por esta iniciativa y destacó el valor del documental como herramienta para promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre el futuro del país.
La próxima función se realizará este jueves 30 de julio, a las 6:00 p.m., en el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, ubicado en la calle Arzobispo Nouel No. 210, Ciudad Colonial.