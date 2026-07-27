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Domex Expreso obtiene certificación como Operador Económico Autorizado de RD

La Dirección General de Aduanas otorgó este reconocimiento a la referida firma por entender que opera conforme a las mejores prácticas aplicables a la cadena logística y al comercio internacional

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    Domex Expreso obtiene certificación como Operador Económico Autorizado de RD
    César Danilo Villanueva, vicepresidente ejecutivo de Domex. (FUENTE EXTERNA)

    Domex Expreso, SRL recibió la certificación como Operador Económico Autorizado de República Dominicana (OEA-RD), nivel 1, en la categoría de Agente de Aduanas.

    La Dirección General de Aduanas otorgó este reconocimiento a la referida firma por entender que opera conforme a las mejores prácticas aplicables a la cadena logística y al comercio internacional.

    Tras recibir la distinción, César Danilo Villanueva, vicepresidente ejecutivo de la citada firma, destacó que este reconocimiento es el resultado del esfuerzo sostenido y del compromiso de todo el equipo de la empresa.

    "Esta certificación constituye una validación muy importante de la calidad, seguridad y confiabilidad de nuestras operaciones. Es un logro de todo nuestro equipo y reafirma nuestro compromiso de seguir elevando los estándares de los servicios aduanales y logísticos en la República Dominicana", expresó Villanueva.

    Crecimiento constante

    Con más de 10 años de experiencia ofreciendo servicios como agente de aduanas, consolidador de carga y operador logístico, la marca ha desarrollado una trayectoria de crecimiento, profesionalización y mejora continua, con una participación destacada en los servicios de transporte aéreo, marítimo y courier.

    • La obtención de esta certificación representa un hito institucional para la empresa y confirma la solidez de sus procesos, su compromiso con el cumplimiento de las normas aduanales y su capacidad para ofrecer soluciones logísticas seguras, eficientes y confiables.
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