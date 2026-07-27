Domex Expreso obtiene certificación como Operador Económico Autorizado de RD

Domex Expreso, SRL recibió la certificación como Operador Económico Autorizado de República Dominicana (OEA-RD), nivel 1, en la categoría de Agente de Aduanas.

La Dirección General de Aduanas otorgó este reconocimiento a la referida firma por entender que opera conforme a las mejores prácticas aplicables a la cadena logística y al comercio internacional.

Tras recibir la distinción, César Danilo Villanueva, vicepresidente ejecutivo de la citada firma, destacó que este reconocimiento es el resultado del esfuerzo sostenido y del compromiso de todo el equipo de la empresa.

"Esta certificación constituye una validación muy importante de la calidad, seguridad y confiabilidad de nuestras operaciones. Es un logro de todo nuestro equipo y reafirma nuestro compromiso de seguir elevando los estándares de los servicios aduanales y logísticos en la República Dominicana", expresó Villanueva.

Crecimiento constante

Con más de 10 años de experiencia ofreciendo servicios como agente de aduanas, consolidador de carga y operador logístico, la marca ha desarrollado una trayectoria de crecimiento, profesionalización y mejora continua, con una participación destacada en los servicios de transporte aéreo, marítimo y courier.

La obtención de esta certificación representa un hito institucional para la empresa y confirma la solidez de sus procesos, su compromiso con el cumplimiento de las normas aduanales y su capacidad para ofrecer soluciones logísticas seguras, eficientes y confiables.

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