I Love D.R. presenta colección de licores premium inspirada en los sabores dominicanos
Bajo el lema "Un sorbo de cultura, un brindis por la patria", el producto combina diseño, sabor e identidad dominicana
La marca I Love D.R. presentó su nueva colección de licores premium dominicanos, una propuesta desarrollada por Ziantix Group que combina sabores tropicales, diseño e identidad nacional para ofrecer un producto dirigido al mercado turístico y al segmento de souvenires premium de la República Dominicana.
Bajo el lema "Un sorbo de cultura, un brindis por la patria", el producto combina diseño, sabor e identidad dominicana en una colección inspirada en la diversidad tropical del país.
Están disponibles en presentaciones de 200 ml y 700 ml, pensadas tanto para quienes buscan una experiencia premium como para turistas interesados en un formato práctico para transportar.
Variedades disponibles
La propuesta inicia con cuatro variedades:
- Maní, el primer licor de maní azul del mundo, elaborado con esencia de maní.
- Coco, preparado con crema de coco que ofrece un perfil suave, dulce y tropical.
- Cereza, elaborado con pulpa de cereza mediante maceración directa;
- Mango, producido con pulpa de mango, de carácter afrutado y caribeño.
"Con I Love D.R. buscamos consolidar una marca de licores premium que proyecte la dominicanidad y convierta nuestros sabores en un recuerdo auténtico para quienes visitan el país, afirmó el empresario Julio F. Astacio, CEO de la marca.
Uno de los principales elementos diferenciadores de I Love D.R. es su exclusiva botella de vidrio en forma de corazón, diseñada para simbolizar el vínculo emocional con la República Dominicana y convertir cada pieza en un recuerdo del país, un obsequio con valor sentimental y un artículo de colección.
Dónde encontrarlos
La nueva línea se encuentra disponible en puntos seleccionados de puertos y aeropuertos del país, como parte de una estrategia enfocada en el segmento travel retail, dirigida a turistas, dominicanos residentes en el exterior y consumidores que valoran productos con identidad, diseño y significado cultural.
Astacio indicó, además, que el plan de crecimiento de la marca contempla fortalecer su presencia en aeropuertos, puertos y otros canales vinculados al turismo, así como ampliar su distribución a hoteles, tiendas especializadas y mercados internacionales.
Agregó que la marca inicia con cuatro sabores, pero incorporará nuevas variedades como parte de su estrategia de expansión e innovación.