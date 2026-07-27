I Love D.R. presenta colección de licores premium inspirada en los sabores dominicanos

La marca I Love D.R. presentó su nueva colección de licores premium dominicanos, una propuesta desarrollada por Ziantix Group que combina sabores tropicales, diseño e identidad nacional para ofrecer un producto dirigido al mercado turístico y al segmento de souvenires premium de la República Dominicana.

Bajo el lema "Un sorbo de cultura, un brindis por la patria", el producto combina diseño, sabor e identidad dominicana en una colección inspirada en la diversidad tropical del país.

Están disponibles en presentaciones de 200 ml y 700 ml, pensadas tanto para quienes buscan una experiencia premium como para turistas interesados en un formato práctico para transportar.

Variedades disponibles

La propuesta inicia con cuatro variedades:

Maní, el primer licor de maní azul del mundo, elaborado con esencia de maní.

el primer licor de azul del mundo, elaborado con esencia de Coco, preparado con crema de coco que ofrece un perfil suave, dulce y tropical.

preparado con crema de que ofrece un perfil suave, dulce y tropical. Cereza, elaborado con pulpa de cereza mediante maceración directa;

elaborado con pulpa de mediante maceración directa; Mango, producido con pulpa de mango, de carácter afrutado y caribeño.

"Con I Love D.R. buscamos consolidar una marca de licores premium que proyecte la dominicanidad y convierta nuestros sabores en un recuerdo auténtico para quienes visitan el país, afirmó el empresario Julio F. Astacio, CEO de la marca.

Uno de los principales elementos diferenciadores de I Love D.R. es su exclusiva botella de vidrio en forma de corazón, diseñada para simbolizar el vínculo emocional con la República Dominicana y convertir cada pieza en un recuerdo del país, un obsequio con valor sentimental y un artículo de colección.

Dónde encontrarlos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img6267-2693bf00.png Variedad. (FUENTE EXTERNA)

La nueva línea se encuentra disponible en puntos seleccionados de puertos y aeropuertos del país, como parte de una estrategia enfocada en el segmento travel retail, dirigida a turistas, dominicanos residentes en el exterior y consumidores que valoran productos con identidad, diseño y significado cultural.

Astacio indicó, además, que el plan de crecimiento de la marca contempla fortalecer su presencia en aeropuertos, puertos y otros canales vinculados al turismo, así como ampliar su distribución a hoteles, tiendas especializadas y mercados internacionales.

Agregó que la marca inicia con cuatro sabores, pero incorporará nuevas variedades como parte de su estrategia de expansión e innovación.