Porto Town Center by La Marquesa inicia sus operaciones

El corte de cinta estuvo encabezada por el presidente de la República Luis Abinader, junto a funcionarios y ejecutivos. ( FUENTE EXTERNA )

El centro comercial Porto Town Center by La Marquesa quedó formalmente inaugurado en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

El lugar está concebido para convertirse en un nuevo punto de encuentro para residentes, visitantes y empresas de la zona norte del Distrito Nacional.

La ceremonia reunió a inversionistas, empresarios, autoridades gubernamentales, representantes del sector inmobiliario, ejecutivos de las empresas vinculadas al proyecto e invitados especiales, quienes participaron en el acto de apertura de la nueva plaza comercial.

Durante la actividad, los anfitriones destacaron que Porto Town Center by La Marquesa fue diseñado bajo un concepto que integra comercio, gastronomía, oficinas y servicios en un entorno moderno, con amplios espacios, accesibilidad, seguridad y arquitectura contemporánea, respondiendo a las necesidades de las familias y empresas de Arroyo Hondo y comunidades cercanas.

El proyecto fue desarrollado por la empresa CP Construcciones Planificadas, en asociación con la compañía Jorge Montalvo & Asociados y el ingeniero Ricardo Leslie, a través del Fideicomiso Porto Town Center, administrado por Fiduciaria Universal.

Durante la inauguración también se formalizó la adquisición del inmueble por parte del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Amergent I, administrado por Amergent Partners, consolidando una nueva etapa para el desarrollo.

Diversidad comercial

Los asistentes recorrieron las instalaciones de la plaza, que alberga 71 locales comerciales destinados a restaurantes, comercios, oficinas y servicios especializados, entre ellos Juan Valdez, Altice, Izzy Market, Farmacia GBC, Restaurante Maracuyá, Trattoria Pizzarelli, The Nail Box, Serendipia, Abatte y Fortech.

Los desarrolladores resaltaron que la apertura representa un nuevo paso para la marca By La Marquesa, que amplía su trayectoria en el desarrollo inmobiliario hacia el segmento comercial, con la visión de crear espacios que aporten valor a las comunidades y fortalezcan el crecimiento urbano del país.

Entre los asistentes figuraron Héctor Alberto Bretón Sánchez, gerente de CP Construcciones Planificadas; Aida Lupe Frías Báez, directora administrativa de esa empresa, y Jorge Luis Montalvo Iglesias, gerente de Jorge Montalvo & Asociados (Ingeniería & Arquitectura), quienes encabezaron la representación de las firmas responsables del desarrollo y ejecución del proyecto.

También participaron Jacinto Díaz Haché, gerente general de Amergent Partners, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), entidad administradora del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Amergent I, así como representantes de la Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso Porto Town Center by La Marquesa, instituciones vinculadas a la estructuración y administración del desarrollo inmobiliario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/foto-3-aida-frias-hector-breton-jacinto-diaz-hache-y-jorge-montalvo-f63eabad.jpg Aida Frías, Héctor Bretón, Jacinto Díaz Haché y Jorge Montalvo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/foto-4-samir-rizek-y-elianne-vilchez-469c8343.jpg Foto 4, Samir Rizek y Elianne Vilchez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/foto-5-roman-brache-y-jose-antonio-alvarez-402bb382.jpg Román Brache y José Antonio Álvarez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >