Unibe y Finjus realizan panel sobre Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia

El panel de Unibe y Finjus sobre Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia reunió a expertos de distintas disciplinas. ( FUENTE EXTERNA )

La Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Unibe, y la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, realizaron el panel "El código de protección integral de la niñez y la adolescencia: una reflexión entre especialistas desde múltiples perspectivas".

Este espacio de diálogo académico reunió a expertos de distintas disciplinas para analizar los retos, avances y oportunidades del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

La actividad fue organizada con el apoyo del Gabinete de Niñez y Adolescencia de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani.

El panel contó con la participación de:

Félix Tena de Sosa , subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo

, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo Eduardo Ramos , especialista en derecho administrativo, regulatorio y constitucional

, especialista en derecho administrativo, regulatorio y constitucional Vanessa Espaillat , psicóloga clínica y coordinadora de programas de postgrado de la Escuela de Psicología de Unibe

, psicóloga clínica y coordinadora de programas de postgrado de la Escuela de Psicología de Peter De Wannemaeker, psicólogo clínico y coordinador de la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia de Unibe

También participó Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. La moderación estuvo a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, quien condujo el intercambio entre los panelistas desde una perspectiva jurídica e institucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/panel-unibe-2-358e92b1.jpeg Eduardo Ramos, Féliz Tena, Vanessa Espaillat, Peter De Wannemaeker, Servio Tulio Casraños y Francisco Pérez Lora. (FUENTE EXTERNA)

La rectora de Unibe, doctora Odile Camilo Vincent, ofreció las palabras de bienvenida y destacó la importancia de generar espacios de reflexión académica e interdisciplinaria que contribuyan al fortalecimiento del marco jurídico y las políticas de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

Valoró la propuesta de anteproyecto de reforma al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), actualmente en proceso de consulta y validación técnica.

Retos y recomendaciones

Durante el panel, los especialistas coincidieron en valorar la propuesta de reforma como una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional de Protección, y plantearon retos y recomendaciones para su implementación.

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Se enfatizó la necesidad de responder a las nuevas realidades que enfrentan niños, niñas y adolescentes, particularmente los desafíos asociados al ejercicio de la responsabilidad parental y la persistencia de distintas formas de violencia.

Se analizaron aspectos relacionados con la distribución de competencias institucionales, las facultades asignadas al Conani, las medidas de protección y restitución de derechos y diversas disposiciones sobre justicia penal adolescente, incluyendo observaciones sobre la proporcionalidad del régimen de sanciones.

Finalmente, se destacó el potencial de la propuesta para mejorar la capacidad de respuesta del Estado, al tiempo que se advirtió que su implementación dependerá de la disponibilidad de recursos humanos capacitados, de que se formulen los reglamentos de aplicación y el fortalecimiento de los servicios especializados para garantizar una atención integral a niños, niñas y adolescentes.

En la actividad estuvieron presentes destacados juristas de la República Dominicana, miembros del consejo académico y la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de Unibe, docentes y estudiantes.

En representación del Conani estuvo la directora ejecutiva, Alexandra Santelises, así como directores y encargados de la institución. Al final del panel hubo una sesión de preguntas y respuestas, en la que el público planteó sus inquietudes, que fueron respondidas por los expertos.

Sobre la Reforma a la ley 136-03

El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) está siendo revisado mediante un amplio proceso participativo y de consulta técnica que ha permitido identificar los principales desafíos que enfrenta la niñez y la adolescencia en la República Dominicana, más de dos décadas después de su aprobación.

La propuesta de reforma busca actualizar el marco normativo para responder a las realidades actuales, fortalecer el principio del interés superior del niño, consolidar la gobernanza y la articulación del Sistema Nacional de Protección y definir con mayor claridad las competencias institucionales.

Asimismo, busca incorporar mecanismos de prevención y protección frente a riesgos emergentes, como la violencia en entornos digitales y los desafíos asociados a la salud mental, promover una justicia penal adolescente con enfoque restaurativo y reforzar la capacidad del Estado para ofrecer respuestas más oportunas, especializadas y efectivas en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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