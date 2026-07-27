Unibe y la Fundación Hazoury otorgan becas a estudiantes meritorios

La Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Fundación Hazoury otorgaron 16 becas completas de su programa Líderes del Mañana a estudiantes sobresalientes de distintos centros educativos de la República Dominicana. Los beneficiarios fueron seleccionados por la excelencia académica, el liderazgo y el compromiso social demostrados durante su educación media.

La ceremonia de presentación de la nueva cohorte de Líderes del Mañana se realizó en el auditorio de Unibe y fue encabezada por la rectora, doctora Odile Camilo Vincent.

Estuvieron presentes Azor Hazoury y Jorge Abraham Hazoury, en representación de la Fundación Hazoury y el Consejo Regente de Unibe; Vhyna Ortega Díaz, vicerrectora académica; la licenciada Grace Cochón Jiménez, vicerrectora administrativa, y la doctora Aída Mencía Ripley, vicerrectora de Investigación e Innovación.

También asistieron Leire González, directora de Admisiones, la licenciada Michelle Lizardo, directora del Decanato de Estudiantes, y el licenciado Leonardo Redondo, coordinador de la Unidad Líderes del Mañana, además de directores académicos, quienes dieron la bienvenida a los nuevos becarios y a sus familiares.

Cerca de 350 bachilleres de distintas provincias del país, con un récord académico sobresaliente, aplicaron este año al programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/unibe-lideres-2-e0033026.jpeg Líderes del Mañana 2027 posan junto a autoridades de Unibe y la Fundación Hazourt (FUENTE EXTERNA)

Para la selección de los 16 Líderes del Mañana 2027 se tomaron en cuenta el índice de notas durante el bachillerato, la participación en actividades extracurriculares, la trayectoria en sus comunidades, la calidad del ensayo escrito, las habilidades de comunicación, la recomendación de cada uno de los centros educativos de los que provienen, así como la entrevista realizada por representantes de Unibe.

"Este año el programa se acerca a sus dos décadas de existencia. En este tiempo, más de 600 jóvenes han encontrado en Unibe la oportunidad de desarrollar su potencial y prepararse para ejercer un liderazgo basado en el conocimiento, la integridad y el servicio", expresó la doctora Odile Camilo Vincent en su discurso.

"Las becas transforman la vida de quienes las reciben, pero quienes forman parte de Líderes del Mañana también transforman a Unibe", afirmó.

La rectora manifestó que los becarios del programa han asumido un papel protagónico en la universidad y que, con frecuencia, son ellos quienes impulsan conversaciones necesarias.

"Desde muy temprano descubren que el liderazgo consiste en generar reflexión, tender puentes y movilizar a otros. Ese es el tipo de liderazgo que queremos cultivar en Unibe: uno que ilumina con el ejemplo, que actúa con sensibilidad frente a los desafíos de su tiempo y que entiende que el conocimiento alcanza su mayor valor cuando se pone al servicio de los demás".

Finalmente, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes y les reiteró que la universidad cree en su talento, en su capacidad de aprender y en el potencial que tienen para aportar al desarrollo del país.

Los nuevos estudiantes de las carreras de Arquitectura, Cine y Multimedia, Comunicación, Derecho, Dirección y Gestión Empresarial, Diseño de Interiores, Educación Inicial, Estudios Liberales, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Medicina, Mercadeo, Odontología y Psicología iniciarán su formación en Unibe a partir de septiembre de 2026.

Sobre Líderes del Mañana

El Programa de Becas Líderes del Mañana es una experiencia formativa integral, diseñada para desarrollar en los estudiantes participantes los conocimientos y competencias de la carrera de su elección, y aptitudes de liderazgo, espíritu emprendedor y compromiso social.

Nació en el año 2007, como resultado del compromiso de Unibe de crear oportunidades y forjar jóvenes emprendedores, con liderazgo y un alto sentido de servicio comunitario, capaces promover un cambio positivo en nuestra sociedad.

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