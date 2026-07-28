La Cámara Santo Domingo celebra Cóctel de Socios

La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo celebró la segunda edición de su Cóctel de Socios, un encuentro realizado en el rooftop de la torre corporativa Rannik con el propósito de fortalecer las relaciones entre sus miembros y fomentar nuevas oportunidades de negocios.

Durante la actividad, la presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, destacó que este espacio, que se llevará a cabo de manera trimestral, busca consolidarse como una plataforma de conexión para la comunidad empresarial.

"Ustedes, socios y socias, son el alma de la Cámara Santo Domingo y existimos para generarles valor y abrirles nuevas oportunidades de negocios", expresó Houellemont al dirigirse a los asistentes, acompañada por miembros de la Junta Directiva de la institución.

La ejecutiva invitó a los participantes a aprovechar el encuentro para establecer vínculos estratégicos, intercambiar experiencias y generar alianzas comerciales. "Queremos que utilicen este cóctel como una herramienta para estar cerca y conectar. Estamos aquí para escucharlos, para que hagan networking y, por supuesto, para que de aquí salgan grandes negocios", afirmó.

Cuenta regresiva para el ´HUB´

Durante el cóctel, la presidenta también ofreció detalles de la séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo, considerada el principal evento de negocios del país, que se celebrará los días 9 y 10 de septiembre en el Hotel El Embajador.

El encuentro contará con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, y tendrá como conferencista principal a Paula Bellizia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services (AWS).

Houellemont resaltó que uno de los principales atractivos de esta edición será la ronda de negocios con 150 compradores internacionales, diseñada para facilitar la internacionalización de las empresas dominicanas, especialmente aquellas con vocación exportadora.

Además de las ruedas de negocios, HUB Cámara Santo Domingo ofrecerá un amplio programa de conferencias, espacios de capacitación y actividades de networking dirigidas a fortalecer la competitividad del sector empresarial.

La Cámara Santo Domingo informó que las inscripciones y todos los detalles del evento están disponibles a través de la plataforma oficial de HUB Cámara Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/28072026-hub-camara-santo-domingo-joliver-brito202607280006-daed797b.jpg Jessica de la Rosa y Laura Méndez. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/28072026-hub-camara-santo-domingo-joliver-brito202607280008-f320314e.jpg Mary Fernández, Greicy Romero, Lucille Houlemont Graciela Abinader y Fantino Polanco. (JOLIVER BRITO) ‹ >