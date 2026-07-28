Humano Seguros transforma la emisión de pólizas con Inteligencia Artificial

Humano Seguros implementó una nueva plataforma de emisión inteligente que reduce el tiempo de procesamiento de pólizas de salud de ocho días laborables a apenas tres minutos, como parte de su estrategia de transformación digital y su compromiso con la mejora continua de la experiencia de clientes e intermediarios.

Desarrollada sobre la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) e integrando inteligencia artificial generativa, la plataforma recibe, clasifica, valida y procesa automáticamente la documentación enviada por los intermediarios de seguros.

Es capaz de interpretar documentos estructurados y no estructurados, incluso manuscritos, aplicar reglas de negocio y generar de forma automática las condiciones de las pólizas, los carnés digitales y las notificaciones correspondientes.

"En Humano Seguros entendemos que la innovación solo genera valor cuando impacta positivamente la vida de las personas. Esta transformación nos permite responder con mayor rapidez a las necesidades de nuestros clientes y aliados estratégicos, manteniendo los más altos estándares de calidad y seguridad en cada proceso", destacó Juan Carlos Restrepo, Vicepresidente de TIC.

Karla Portela, Vicepresidente de Servicio al Cliente y Operaciones, indicó que "gracias a esta innovación, los intermediarios pueden dar seguimiento en tiempo real al estado de cada solicitud, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta, los reprocesos y las tareas manuales, al tiempo que se fortalece la trazabilidad de todo el proceso".

El proyecto fue desarrollado por un equipo de desarrolladores internos de Humano Seguros junto al socio tecnológico Insbuilt, como respuesta al crecimiento sostenido del volumen de solicitudes y a la necesidad de ofrecer una experiencia cada vez más eficiente.

Logros

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/juan-carlos-restrepo-07-c9690c5b.jpg Juan Carlos Restrepo. (FUENTE EXTERNA)

La iniciativa fue documentada por AWS como caso de éxito regional, un reconocimiento que valida el enfoque técnico de la solución, que a la fecha ha logrado:

Reducción de 8 días a menos de 3 minutos en el tiempo promedio de procesamiento por solicitud de afiliación.

Más de 30,000 solicitudes completadas a través de la nueva plataforma.

completadas a través de la nueva plataforma. Más de 435 intermediarios de seguros activos utilizando la herramienta.

de seguros activos utilizando la herramienta. Más del 50% de las solicitudes resueltas de forma completamente automática, sin intervención humana.

Respuesta inmediata y trazabilidad en línea, 24/7, permitiendo al intermediario de seguros saber en todo momento en qué etapa se encuentra cada una de sus solicitudes.

Con esta implementación, Humano Seguros consolida su liderazgo en la transformación digital del sector asegurador dominicano.