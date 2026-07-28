Punta Bergantín y Dream Project firman acuerdo para impulsar la formación técnica juvenil

Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y la creación de oportunidades para la comunidad, el proyecto turístico Punta Bergantín firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Dream Project para implementar el programa "A Ganar" en el municipio de Villa Montellano, Puerto Plata.

Esta iniciativa está dirigida a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, con el propósito de fortalecer sus oportunidades de inserción laboral mediante una formación integral que combina la capacitación técnica, el desarrollo de habilidades socioemocionales, y experiencias prácticas en entornos laborales reales.

El programa contempla la capacitación de 50 jóvenes, y desarrolla competencias alineadas con las necesidades del mercado laboral, especialmente del sector turístico y de servicios, al tiempo que promueve valores como la disciplina, el liderazgo, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.

Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, destacó que:

"El desarrollo de Punta Bergantín debe generar beneficios concretos para su entorno. Con el programa "A Ganar" estamos apostando por el talento de nuestros jóvenes, brindándoles herramientas para acceder a empleos de calidad y preparándolos para responder a la creciente demanda de capital humano que impulsa el desarrollo turístico de Puerto Plata".

Catherine DeLaura, presidenta de la fundación, expresó que en Dream Project, creen profundamente en el potencial de las comunidades con las que trabajamos.

También consideró que esta alianza con Punta Bergantín no solo fortalece oportunidades para la juventud de Villa Montellano, sino que también reconoce la resiliencia, el talento y el compromiso que ya existen en la comunidad.

"Nos sentimos honrados de acompañar este proceso y de contribuir, junto a nuestros socios, a generar un impacto que esperamos sea sostenible y significativo para las familias y el futuro de la región".

El programa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/dsc01532-626cfbbf.jpg Firma de acuerdo. (FUENTE EXTERNA)

Al acto de firma de esta alianza Punta Bergantin – Dream Project se unieron Mirtha Cabral, Miembro del Consejo de Directores de Dream Project, Mariela Pena, Directora Ejecutiva y Patricia Buten, SubDirectora, asimismo Leonela Volquez, Directora de Responsabilidad Social de Punta Bergantin.

El programa "A Ganar" se desarrollará en cuatro etapas: fortalecimiento de formación técnica, habilidades blandas, pasantías en empresas y un proceso de acompañamiento para facilitar su inserción laboral.

Como complemento, los participantes egresados serán referidos al programa de inglés del Infotep, con el objetivo de fortalecer aún más su perfil profesional y aumentar sus oportunidades de empleo.

Con esta alianza, Punta Bergantín y Dream Project contribuirán al desarrollo del talento local, reduciendo las brechas de empleabilidad en las comunidades cercanas al proyecto y fortaleciendo la disponibilidad de capital humano capacitado para responder a las necesidades del crecimiento turístico de la provincia.

Asimismo, la iniciativa busca generar un impacto social sostenible y medible que beneficie tanto a los participantes como a sus familias y a la comunidad en general.