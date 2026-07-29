Inauguran tienda Sirena en la Villa Olímpica de Santo Domingo 2026

Como patrocinador oficial de los Juegos, Sirena puso en operaciones el establecimiento que opera dentro de la Villa Olímpica. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Ramos inauguró una Sirena en la Villa Olímpica de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con el objetivo de facilitar el acceso de atletas y voluntarios a productos, servicios y amenidades durante la competencia.

Como patrocinador oficial de los Juegos, la compañía puso en operaciones este establecimiento que opera dentro de la Villa, y la propuesta incluye productos de marcas propias, degustaciones, espacios fotográficos y actividades culturales. Además, se habilitó un 10 % de descuento para los voluntarios en tiendas Sirena.

"Como patrocinadores oficiales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, asumimos este compromiso con entusiasmo porque este evento representa mucho más que una competencia deportiva", expresó Carmen Julia Ángeles Directora Ejecutiva de Mercadeo, Grupo Ramos.

Es una oportunidad para llevar el espíritu de los Juegos más allá de los escenarios deportivos y acercarlo a las familias, las comunidades y a todos los que viven el orgullo de ser dominicanos. Cuando juega la República Dominicana, todos jugamos por el país".

Asimismo, la tienda facilitará el abastecimiento de atletas, delegaciones y voluntarios durante las jornadas deportivas. La oferta fue diseñada para responder a sus necesidades de compra dentro de la Villa Olímpica y complementar los servicios disponibles, con el propósito de hacer su experiencia más cómoda y memorable durante su estadía en el país.

De igual modo, Grupo Ramos dispondrá de transporte gratuito para los atletas que deseen visitar otras localidades de Sirena y acceder a una oferta más amplia de productos y servicios. La operación estará acompañada por colaboradores responsables de las experiencias y activaciones vinculadas con los Juegos.

La fachada de esta Sirena incluye un mural interactivo, que presenta expresiones culturales dominicanas, animaciones con las diferentes disciplinas deportivas y otras amenidades.

Así como un espacio para fotografías y contenidos para redes sociales, iniciativas concebidas para conectar a atletas, voluntarios y visitantes con la cultura dominicana y con los valores de esfuerzo, disciplina y superación que representan los Juegos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/carmen-julia-angeles-y-jennifer-terrero-0652afdd.jpeg Carmen Julia Angeles y Jennifer Terrero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/raul-marrerocarmen-julia-de-jesusvanessa-albamarlenis-cuevasjennifer-terrero-yarseny-urena-oscar-daniel-diaz-8869356e.jpeg Raúl Marrero, Carmen Julia de Jesús, Vanessa Alba, Marlenis Cuevas, Jennifer Teerero, Yarseny Ureña y Oscar Daniel Díaz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

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La empresa organizó un recorrido con medios de comunicación para ofrecer estas informaciones, y presentar oficialmente las instalaciones y servicios disponibles en el nuevo establecimiento.

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