Autos Corripio inaugura showroom y presenta la nueva generación de camionetas JMC

La empresa de Autos Corripio, Auco, celebró abrió las puertas de su nuevo showroom en Santo Domingo, un moderno espacio concebido para brindar una experiencia de compra más cercana, personalizada y especializada, reafirmando su compromiso con la innovación y la excelencia en el mercado automotriz dominicano.

Durante el encuentro también fueron presentados los nuevos modelos de camionetas JMC, fortaleciendo así la oferta de la marca en el país.

La actividad reunió a ejecutivos de Auco y de Jiangling Motors Corporation (JMC), clientes, aliados estratégicos, representantes del sector automotriz e invitados especiales, quienes conocieron las nuevas instalaciones ubicadas en la avenida John F. Kennedy esquina José López, en Los Prados.

El showroom fue diseñado para ofrecer atención personalizada y exhibir el portafolio de vehículos de la marca, que incluye camionetas y camiones comerciales, respondiendo a las necesidades del mercado dominicano.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Eduardo Martínez de Ubago, Director Comercial de AUCO, quien destacó que esta apertura representa un nuevo capítulo para la empresa y responde al compromiso de ofrecer una experiencia de servicio alineada con las necesidades del mercado actual.

Una experiencia cercana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/fachada-nuevo-show-room-jmc-8149050d.jpg Fachada nuevo show room JMC. (FUENTE EXTERNA)

La apertura de este nuevo showroom representa un paso importante para Auco y para JMC en la República Dominicana.

"Hemos creado un espacio pensado para ofrecer una experiencia más cercana y especializada a nuestros clientes, al tiempo que presentamos una nueva generación de camionetas que combina innovación, desempeño y confiabilidad para responder a las necesidades del mercado dominicano", expresó Martínez de Ubago.

Por su parte Frank Chen, socio de JMC, resaltó la importancia de la inauguración del primer showroom independiente de la marca en República Dominicana, un hito que fortalece una trayectoria de 18 años de presencia en el mercado local y reafirma la confianza de la empresa en el potencial de crecimiento del país.

Durante el desarrollo de la actividad, los invitados conocieron la nueva generación de camionetas JMC Vigus Plus, Grand Avenue Plus y Grand Avenue Pro, vehículos desarrollados para ofrecer mayor tecnología, confort, capacidad y desempeño, adaptándose a las necesidades de clientes particulares y comerciales.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue la entrega de tres unidades a clientes de la marca, seguida de un brindis y un recorrido por el showroom, donde los asistentes pudieron apreciar de cerca los modelos en exhibición e intercambiar impresiones con los ejecutivos de Auco y JMC.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/claudia-jorge-julia-pichardo-y-claudia-jorge-775bf90e.jpg Claudia Jorge, Julia Pichardo y Claudia Jorge. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/jorge-compres-y-neuri-monegro-056b01c0.jpg Jorge Comprés y Neuri Monegro. (FUENTE EXTERNA) ‹ >