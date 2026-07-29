Fundación Oncoserv invita a las mujeres a reconectar con su bienestar en Holistic Garden

La Fundación Oncoserv organizó un encuentro íntimo en el que anunció la celebración de Holistic Garden by Cápsula Rosa, una experiencia diseñada para que las mujeres hagan una pausa, se reconecten consigo mismas y fortalezcan su salud desde una perspectiva física, emocional y espiritual.

La actividad se realizará el próximo 30 de agosto, a las 10:47 de la mañana, en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial, y reunirá a especialistas en distintas disciplinas del bienestar en un formato de brunch experiencial que combinará conferencias, terapias y espacios de reflexión.

Durante la presentación del evento, Ichanell Rodríguez, presidenta de la Fundación Oncoserv, explicó que la iniciativa surge como una evolución de Cápsula Rosa, proyecto que desde hace cinco años une su pasión por la moda con la vocación de acompañar a personas que enfrentan procesos oncológicos.

Señaló que la fundación no solo brinda apoyo económico, sino también acompañamiento emocional y espiritual a pacientes y sus familias.

Rodríguez destacó que, en esta edición, el objetivo es responder a una necesidad creciente de detener el ritmo acelerado de la vida cotidiana para fomentar la conexión interior.

"Más que un encuentro sobre salud, Holistic Garden propone un espacio de reflexión, conexión y aprendizaje que parte de una premisa esencial: la verdadera sanación comienza en el interior", expresó.

Asimismo, explicó que el evento promueve una visión multidimensional de la salud, donde el equilibrio emocional, mental, energético y espiritual tiene un papel tan importante como el cuidado del cuerpo.

Por su parte, Sócrates McKinney, productor de Cápsula Rosa, señaló que la propuesta busca transformar un jardín en un espacio de encuentro y crecimiento personal.

Transformación interior

"Holistic Garden no es un evento; es una invitación a volver al lugar donde comienza toda transformación: nuestro interior. Hemos creado una experiencia para que cada mujer pueda detenerse, respirar, sanar y descubrir que, cuando florece por dentro, todo a su alrededor comienza a transformarse", afirmó.

McKinney explicó que el programa fue concebido como una experiencia inmersiva de varias horas, en la que las participantes podrán acceder a diferentes herramientas orientadas al autoconocimiento y al bienestar integral.

Como parte de la propuesta, las asistentes disfrutarán de un brunch de cocina saludable diseñado por el chef ejecutivo Cosimo Urso, inspirado en la alimentación consciente y el equilibrio entre nutrición y placer gastronómico.

La jornada contará con la participación de Sandino Grullón, Mario Larrauri, Dominic Fuentes y Garomas, junto a otros terapeutas y facilitadores especializados, quienes compartirán técnicas y conocimientos enfocados en fortalecer la salud integral de las asistentes.

Uno de los espacios estará dedicado a explorar la conexión entre las emociones, la historia familiar y la naturaleza.

Durante la presentación, Fuentes explicó que la experiencia invitará a las participantes a conectar con sus raíces y a incorporar herramientas que puedan aplicar en su vida cotidiana para favorecer una vida más plena y consciente.

Mientras que Larrauri adelantó que durante este encuentro el público podrá disfrutar de un viaje de sonido para la sanación interior.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/28072026-fundacion-oncoserv-joliver-brito202607280005-e5fc11ba.jpg Manelyk González,Elizabeth Azar y Anny Abate. (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/28072026-fundacion-oncoserv-joliver-brito202607280006-ac3e79d5.jpg Marielle Araujo, Patria Herrera y Patricia Acosta (JOLIVER BRITO) ‹ >