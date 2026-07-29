Proyecto Anticanon reconoce legado de Mukien Sang Ben a letras dominicanas

En reconocimiento a una trayectoria de casi 40 años dedicada a la escritura, Proyecto Anticanon dedicó el octavo Encuentro Nacional de Escritoras a la escritora e historiadora Mukien Adriana Sang Ben.

Se destaca una obra que ha contribuido a ampliar las formas de comprender la experiencia de las mujeres en la sociedad dominicana y la identidad caribeña.

Como parte de este reconocimiento, Editorial Anticanon presentó la reedición de su libro iYo soy Minerva! Confesiones más allá de la vida y la muerte, incorporándolo a la Colección ENE, una serie editorial creada para preservar y difundir obras fundamentales de las escritoras dominicanas.

El libro ya se encuentra disponible en la Librería Anticanon de Autoras Dominicanas.

Esta nueva edición fue presentada por Lauristely Peña Solano, quien explica los motivos por los que retoman esta obra.

"iYo soy Minerva! Confesiones más allá de la vida y la muerte es un libro doblemente significativo: Es historiográfico, porque muestra los aspectos más relevantes de la vida de Minerva Mirabal y al mismo tiempo, es literario.

La autora convierte a Minerva en un personaje que a través de un monólogo interior explora no sólo los hitos históricos de su vida, sino y más importante aún, los aspectos más esenciales de su humanidad y su rol femenino. Incluye sus miedos, sus arrepentimientos más profundos y sus dudas respecto a su rol histórico.

Desde esa perspectiva resonamos muchísimo con este texto dramático y decidimos reeditarlo", explica Lauristely, quien tuvo a su cargo esta nueva edición.

El libro cuenta con un arte de portada de la artista dominicana Trinidad Chávez Lora y una valoración crítica con perspectiva anticanónica de la escritora dominico-española Arlene Sabaris, quien destaca la vigencia de la obra.

"Escribir es vivir"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-35901-pm-6d674ac8.jpeg Yo soy Minerva. (FUENTE EXTERNA)

"Como escritora de novela histórica, reconocí en este libro algo que pocas veces se encuentra: el derecho de las mujeres a ser heroínas imperfectas. Nos hace pensar en que las vulnerabilidades que logramos sobrepasar son las que nos mantienen fuertes", manifiesta Sabaris.

Al conocer la dedicatoria del Encuentro, Mukien Sang Ben expresó su emoción por recibir un reconocimiento centrado en su faceta como escritora. "Me siento muy feliz de recibir este reconocimiento a mi obra como escritora, porque para mí escribir es vivir", dijo.

Indicó que con frecuencia, este tipo de distinción se concede a las novelistas o literatas; sin embargo, Proyecto Anticanon va más allá de esas categorías y reconoce el aporte de las mujeres a la escritura en todas sus expresiones.

"Eso hace que este homenaje tenga un significado muy especial para mí, que siempre me describo como mujer, educadora y escritora", añadió.

La autora además rememoró su primera experiencia con la comunidad de Anticanon, que data de 2020 cuando participó de la segunda edición del Encuentro Nacional de Escritoras.

"Conocí a Anticanon durante el Encuentro que se realizó de manera virtual en la pandemia. Desde ese momento entendí la importancia de este proyecto y decidí apoyarlo porque hace visible a las escritoras dominicanas y crea oportunidades para que nuestras voces lleguen a más personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-29-at-35848-pm-f58bf054.jpeg Lauristely Peña present libro Yo soy Minerva. (FUENTE EXTERNA)

Con esta dedicatoria, Proyecto Anticanon reconoce una trayectoria que ha trascendido disciplinas y géneros, consolidando a Mukien Sang Ben como una de las voces fundamentales de la escritura dominicana contemporánea. Su obra abarca:

La investigación histórica

El ensayo

El teatro

Esto ha contribuido a rescatar memorias, cuestionar los relatos tradicionales y acercar la historia a nuevas generaciones de lectores.

El homenaje formó parte de la programación del octavo Encuentro Nacional de Escritoras, organizado por Proyecto Anticanon para fortalecer la presencia de las mujeres en el ecosistema literario y reconocer el legado de autoras contemporáneas cuya obra ha enriquecido el patrimonio cultural dominicano.