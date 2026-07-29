Roberto Ángel Salcedo encabezó el Festival de Cultura Panamericano en Toronto

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó la inauguración de la decimocuarta edición del Panamerican Food and Music Festival (PanamFest), que este año tiene a la República Dominicana como país invitado de honor. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó la inauguración de la decimocuarta edición del Panamerican Food and Music Festival (PanamFest), que este año tiene a la República Dominicana como país invitado de honor, poniendo en primer plano la riqueza cultural, gastronómica y artística de la nación caribeña.

Considerado la mayor plataforma multicultural de Canadá dedicada a celebrar las culturas de las Américas, el festival se celebra hasta este domingo en la plaza Nathan Phillips Square, frente al Ayuntamiento de Toronto.

Durante el acto inaugural, el ministro Salcedo destacó la importancia de que la República Dominicana haya sido escogida como país invitado de honor de esta edición, al considerar que constituye una valiosa oportunidad para proyectar internacionalmente la riqueza cultural, artística y gastronómica del país, así como para fortalecer los vínculos con la comunidad dominicana residente en Canadá.

Programación cultural

A lo largo del fin de semana, la programación ofrece una amplia muestra de la identidad dominicana mediante presentaciones de merengue y bachata, ambos inscritos por la Unesco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Además, el evento también cuenta con actividades como exhibiciones de artesanía, piezas de larimar, promoción turística y una variada oferta gastronómica con platos emblemáticos como el mangú, el sancocho, los fritos con salami y los dulces tradicionales.

La agenda del festival también reúne a más de 600 artistas, quienes ofrecerán espectáculos de salsa, cumbia, bachata, reggae, reguetón y danzas folclóricas representativas de distintos países del continente.

Otro de los principales atractivos es la denominada «Copa Mundial de la Comida», una propuesta culinaria que reúne a más de veinte chefs internacionales y que incluye competencias gastronómicas en vivo y degustaciones abiertas al público.

Asimismo, el festival celebra el tradicional Panamerican Parade, un colorido desfile de comparsas, banderas y trajes típicos que recorre el recinto exaltando la diversidad cultural del continente.

La programación incluye, además, el espacio Panamerican Star, concebido para promover el talento de niños y adolescentes menores de 17 años en disciplinas como la música y la danza.

El Panamerican Food and Music Festival fue fundado en 2012 por Daniel García Herreros, gestor cultural colombiano radicado en Canadá, con el propósito de visibilizar la diversidad de la diáspora hispana y panamericana en Ontario mediante una plataforma gratuita para artistas, emprendedores gastronómicos y organizaciones comunitarias.

Gracias al trabajo de voluntarios y al respaldo de consulados, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, el evento se ha consolidado como uno de los festivales culturales al aire libre más importantes del verano en Toronto.

Este evento también ha sido reconocido por el Gobierno de Canadá por su contribución al multiculturalismo, la inclusión y la integración comunitaria a través de las artes y la cultura.