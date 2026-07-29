Zarek Designs + Home Scents inaugura espacio en Santo Domingo

Con el propósito de ofrecer una experiencia donde el diseño, la decoración y las fragancias se integran para transformar los espacios del hogar, Zarek Designs + Home Scents celebró la apertura oficial de su nueva tienda, en Family Net Plaza, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart, esquina Calle Bellas Artes.

La inauguración marca el inicio de una nueva etapa para la marca, que busca convertirse en un referente para quienes desean crear ambientes elegantes, acogedores y llenos de personalidad a través de piezas decorativas cuidadosamente seleccionadas y exclusivas fragancias para el hogar.

Durante el evento, invitados especiales, clientes y aliados tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el concepto de Zarek, recorrer sus instalaciones y descubrir una propuesta que combina estilo, sofisticación y detalles pensados para enriquecer la experiencia cotidiana dentro de cada espacio.

Visión de marca

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/10-invitados-780412e4.jpeg Invitados (FUENTE EXTERNA)

El nuevo establecimiento ofrecerá una cuidada selección de artículos de diseño y aromas para interiores, concebidos para aportar armonía y carácter tanto a residencias como a oficinas y proyectos comerciales.

La visión de la marca se enfoca en demostrar que cada elemento decorativo y cada esencia pueden influir positivamente en la forma en que las personas viven y disfrutan sus entornos.

La apertura también servirá como punto de encuentro para:

Amantes del diseño de interiores

Arquitectos

Decoradores

Público en general interesado en conocer las tendencias

Con esta inauguración, Zarek reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y la creación de experiencias sensoriales que van más allá de la decoración tradicional, apostando por un estilo de vida donde la estética y el confort se complementan de manera natural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/2-lana-bueno-e-isabel-roberts-0e8090db.jpg Lana Bueno e Isabel Roberts. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/4-franchesca-rosario-y-eddy-santiago-f0dfb0dd.jpeg Franchesca Rosario y Eddy Santiago (FUENTE EXTERNA) ‹ >