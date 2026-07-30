La Asociación Peravia conmemora sus 63 años

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos realizó el acto de bendición de su nueva sucursal en Santo Domingo, en el marco de las actividades conmemorativas de su 63.º aniversario.

La oficina, que anteriormente operaba en el sector Gazcue, ofrece ahora sus servicios desde su nuevo local, ubicado en la calle Rafael Augusto Sánchez, esquina avenida Tiradentes, sector Naco, una zona estratégica que permitirá brindar una atención más cercana, cómoda y accesible a sus asociados, clientes y público en general.

La ceremonia de bendición fue oficiada por el Padre Francisco Javier Mena, párroco de la Parroquia San Judas Tadeo, del sector Naco, quien elevó una oración por el éxito de esta nueva etapa institucional, así como por el bienestar de los colaboradores, asociados y clientes de la entidad.

El acto contó con la participación de miembros del Consejo de Directores, ejecutivos, colaboradores e invitados especiales, quienes compartieron este significativo momento de acción de gracias y reafirmaron el compromiso de la institución con la excelencia en el servicio y el desarrollo del país.

Con el traslado de su sucursal desde Gazcue hacia Naco, Asociación Peravia fortalece su presencia en la ciudad de Santo Domingo y continúa impulsando su proceso de crecimiento y modernización, manteniendo su misión de ofrecer soluciones financieras confiables, cercanas e innovadoras para las familias y empresas dominicanas.

Durante más de seis décadas ha contribuido al desarrollo económico y social del país, consolidándose como una entidad financiera sólida, cercana y comprometida con el bienestar de sus asociados.

Acerca de la entidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-27-at-55157-pm-6596159a.jpeg bon De La Cruz yRosanna Germán. (FUENTE EXTERNA)

Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos es una entidad de intermediación financiera con 63 años de trayectoria, dedicada a fomentar el ahorro y ofrecer soluciones financieras que contribuyen al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Actualmente cuenta con sucursales en Baní, Azua, San Cristóbal y Santo Domingo, desde donde continúa impulsando el crecimiento de miles de familias y empresas bajo el lema de su 63.º aniversario: "63 años creciendo contigo."