Una mirada por el Brik Homecenter, la gran novedad de CCN

En el segundo nivel del recién inaugurado Merca Jumbo Kennedy hay una novedad que complementa la experiencia: Brik Homecenter, una propuesta que reúne productos, asesoría especializada y servicios para proyectos de construcción, remodelación y decoración.

El espacio es bien amplio y de concepto internacional, donde cada propuesta invita a conocerla a tus anchas y tener una experiencia con comodidad.

La firma es parte de Centro Cuesta Nacional (CCN) y reúne en un mismo espacio 16 departamentos especializados, concebidos para atender tanto a quienes necesitan resolver una reparación puntual como a quienes buscan renovar por completo sus espacios.

Entre las áreas disponibles se encuentran ferretería, construcción, decoración, iluminación, plomería, electricidad, baños, cocinas, pisos, pintura, herramientas, jardín y organización, con una oferta que integra distintos estilos arquitectónicos y opciones para diferentes presupuestos.

"Brik nace para acompañar a las personas a transformar sus espacios en mejores hogares. Queremos que cada cliente encuentre no solo productos, sino también orientación, inspiración y soluciones para hacer realidad sus proyectos", expresó Jorgelina Roset, gerente general de Brik.

Roset explicó que la tienda opera bajo el concepto "De todo para todos los hogares", con el propósito de ofrecer una experiencia integral que combine variedad de productos, asesoría y servicios para facilitar cada etapa de los proyectos de los clientes.

Marcas exclusivas y servicios especializados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-81203-pm-2-4f8b5b90.jpeg Hay diversidad de colecciones ideal para alinear los espacios acorde a las tendencias. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-81203-pm-1-46d3e4fe.jpeg Para los amantes a la jardinería, Brik trae una variedad de accesorios y muebles decorativos. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-81203-pm-b5386de4.jpeg Cuenta con amplios pasillos. (JUAN GUIO) ‹ >

Uno de los principales diferenciadores de Brik es la incorporación de marcas exclusivas que hasta ahora no estaban disponibles en el mercado dominicano.

La ejecutiva destacó la presencia de Adeo, un grupo internacional reconocido mundialmente que integra diversas marcas especializadas para categorías como baños, pisos, decoración y jardín. Entre ellas mencionó Naterial y Sensea, además de otras referencias internacionales que solo podrán encontrarse en la nueva tienda.

Asimismo, indicó que el establecimiento incorpora marcas de amplia trayectoria en Latinoamérica, ampliando las opciones para quienes buscan soluciones de calidad para sus hogares.

Además de la oferta de productos, Brik contará con servicios de asesoría especializada, instalación en categorías como cortinas y, de forma progresiva, en otras áreas del hogar. También dispondrá de despacho a domicilio, atención para empresas, programas de membresía, garantías y próximamente habilitará una plataforma de comercio electrónico para compras en línea.

Horario y ofertas de apertura

La tienda ofrecerá atención al público de lunes a sábado, de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que los domingos operará de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Como parte de su apertura, Brik contará con descuentos generales en distintas categorías y promociones especiales en productos seleccionados, incluyendo referencias exclusivas importadas especialmente para el mercado dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-81206-pm-1-96b87589.jpeg Adriana Navarro y Jaime Saldarriaga. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-81206-pm-ead0894c.jpeg Luisa Beras. (JUAN GUIO) ‹ >