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Effie República Dominicana lanza Effie NextGen 2026 para impulsar el talento universitario

En esta primera edición, 18 estudiantes, seleccionados por sus universidades, participarán en el Summit como parte de Effie NextGen

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    Effie República Dominicana lanza Effie NextGen 2026 para impulsar el talento universitario
    Los Premios Effie República Dominicana presentan por primera vez Effie NextGen, un programa que busca acercar a los futuros profesionales del marketing, la publicidad y la comunicación a las conversaciones que están transformando la industria. (FUENTE EXTERNA)

    Como parte de las iniciativas del Effie Summit 2026, los Premios Effie República Dominicana, organizados por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc), presentan por primera vez Effie NextGen, un programa que busca acercar a los futuros profesionales del marketing, la publicidad y la comunicación a las conversaciones que están transformando la industria.

    En esta primera edición, 18 estudiantes, seleccionados por sus universidades, participarán en el Summit como parte de Effie NextGen, una experiencia diseñada para que vivan el evento desde una perspectiva activa, creando contenido educativo y de valor a partir de los conocimientos compartidos por líderes nacionales e internacionales.

    Los participantes provienen de universidades dominicanas que imparten carreras relacionadas con Marketing, Comunicación Publicitaria y Comunicación visual fortaleciendo el vínculo entre la academia y la industria a través de una experiencia práctica de aprendizaje.

    El propósito de Effie NextGen es brindar a los estudiantes la oportunidad de conocer de primera mano cómo se construyen las estrategias de marketing más efectivas, fomentar el pensamiento estratégico y promover la creación de contenido que acerque estos aprendizajes a otros jóvenes interesados en la industria.

    Durante el Summit, los estudiantes documentarán los principales aprendizajes, tendencias y reflexiones compartidas por los conferencistas mediante contenido para redes sociales, que será difundido en colaboración con las cuentas de sus universidades, sus perfiles personales y las plataformas oficiales de Effie República Dominicana, ampliando así el alcance de las conversaciones sobre creatividad, estrategia, efectividad e innovación.

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    Infografía

    Formación de profesionales

    Con esta iniciativa, Effie República Dominicana reafirma su compromiso con la formación de la próxima generación de profesionales del marketing y la comunicación, creando espacios donde la academia y la industria convergen para impulsar el desarrollo del talento joven.

    "Effie NextGen nace con el propósito de abrir las puertas del Summit a los futuros líderes de la industria. Queremos que los estudiantes no solo sean espectadores, sino protagonistas de una experiencia que les permita aprender, crear y compartir conocimiento con sus comunidades universitarias", expresó Claudia Montás, directora ejecutiva de Adecc.

    La primera edición de Effie NextGen 2026 representa un paso importante en la misión de Adecc y Effie República Dominicana de fortalecer la conexión entre el ámbito académico y el sector de la comunicación comercial, apostando por una generación de profesionales con una visión estratégica, creativa y orientada a la efectividad

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