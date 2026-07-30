Hodelpa Hospitality y Adompretur fortalecen alianza para impulsar innovación en periodismo turístico

Hodelpa Hospitality y la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) ratificaron su compromiso con el fortalecimiento del turismo y la comunicación mediante la firma de un acuerdo de colaboración, realizada en el Centro de Convenciones de Hodelpa Gran Almirante.

La actividad reunió a directivos y miembros de Adompretur Nacional, la filial de Adompretur Santiago, ejecutivos de Hodelpa Hospitality y destacadas figuras de medios de comunicación, en un encuentro orientado a fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y promover espacios de aprendizaje e innovación para la comunicación turística.

Durante el acto protocolar, la vicepresidenta ejecutiva de Hodelpa Hospitality, Jessica Aja, destacó la importancia de mantener alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento de la industria.

"En Hodelpa Hospitality creemos que el desarrollo del turismo se construye a través de la colaboración. Para nosotros es un honor continuar fortaleciendo nuestra relación con Adompretur, una institución que durante décadas ha contribuido a visibilizar y promover el turismo dominicano mediante un periodismo responsable y comprometido".

Comunicación turística

Por su parte, la presidenta nacional de Adompretur, Sarah Hernández, valoró esta alianza como una oportunidad para seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la comunicación turística en el país.

En la firma de ambas instituciones, también estuvo presente el secretario general de la filial de Adompretur Santiago, Junior McDougal.

Como parte de la jornada, los asistentes participaron en la conferencia "Inteligencia Artificial aplicada al periodismo: nuevas herramientas para contar mejores historias", impartida por María del Mar García, cofundadora de Equality AI, quien compartió herramientas y buenas prácticas para incorporar la inteligencia artificial como un aliado en el ejercicio periodístico.

Con iniciativas como esta, Hodelpa Hospitality continúa promoviendo espacios de aprendizaje, colaboración e innovación junto a organizaciones que contribuyen al desarrollo del turismo dominicano, convencida de que el intercambio de conocimientos fortalece a toda la industria y genera un impacto positivo para el país.