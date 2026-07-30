Llega Brik Homecenter, una nueva experiencia para el hogar

Si tienes en mente renovar la cocina, pintar una habitación, mejorar el jardín o simplemente resolver esa reparación pendiente en casa, ahora hay un nuevo espacio para hacerlo.

Centro Cuesta Nacional (CCN) presenta Brik Homecenter, un nuevo concepto especializado en mejoramiento del hogar, que abre hoy sus puertas en Santo Domingo con una idea sencilla: reunir en un mismo lugar productos, marcas, asesoría y servicios para hacer realidad proyectos de distintas dimensiones.

Ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Calle 1ra., en Los Jardines, la tienda cuenta con 16 departamentos o "mundos" especializados.

Decoración, iluminación, construcción, ferretería, plomería, electricidad, baño, cocina, pintura, herramientas, jardín y organización forman parte de una oferta pensada tanto para quien busca resolver una necesidad puntual como para quien tiene en mente transformar por completo un espacio.

Y como a veces saber qué comprar es casi tan complicado como decidirse a remodelar, la experiencia incluye:

Asesoría especializada y servicios de instalación

y Despacho a domicilio

Atención para empresas

Membresías y garantías

"De todo para todos los hogares"

"Brik nace para acompañar a las personas a transformar sus espacios en mejores hogares. Queremos que cada cliente encuentre no solo productos, sino también orientación, inspiración y soluciones para hacer realidad sus proyectos", explica Jorgelina Roset, su gerente general.

Bajo el concepto "De todo para todos los hogares", Brik busca que construir, reparar, renovar o simplemente darle un nuevo aire a la casa sea un proceso más práctico e inspirador. b

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