Santiago Dance Center preparó bailarines para inauguración de los Juegos Centroamericanos

La academia Santiago Dance Center impulsó la participación de 174 bailarines de Santiago, Moca, La Vega, Santo Domingo y Punta Cana en uno de los números artísticos de la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, bajo la dirección coreográfica de Marcos Taveras (Marcos VIP) y la bailarina Valerie Cabezas.

El proceso incluyó audiciones, preparación y ensayos para dar vida a una de las presentaciones del espectáculo inaugural.

Para muchos de los participantes, esta representó su primera experiencia en una producción de esta magnitud, brindándoles la oportunidad de conocer de cerca las exigencias, la disciplina y el trabajo colaborativo que requiere una puesta en escena de nivel internacional.

La iniciativa reunió a jóvenes artistas de diferentes provincias, evidenciando la riqueza del talento existente en la República Dominicana y la importancia de continuar creando espacios que impulsen el desarrollo artístico y profesional de las nuevas generaciones.

Para Marcos Taveras, el valor de este tipo de proyectos va mucho más allá del resultado final.

"Más allá de la danza, este tipo de experiencias enseñan disciplina, compromiso, trabajo en equipo y confianza. Son espacios que permiten a los jóvenes descubrir hasta dónde pueden llegar cuando cuentan con oportunidades reales para desarrollar su talento".

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Por su parte, Valerie Cabezas destacó el impacto humano y formativo del proceso.

"Lo más valioso no fue únicamente la presentación final, sino el crecimiento que vimos en cada participante. Muchos llegaron con nervios e incertidumbre y terminaron formando parte de una experiencia que recordarán toda la vida".

Santiago Dance Center, academia dirigida por ambos profesionales, formó parte activa del proceso de preparación y acompañamiento de los bailarines involucrados en el proyecto, reafirmando su compromiso con la formación artística y la generación de oportunidades para niños, jóvenes y adultos.

La experiencia también puso en evidencia el valor de la colaboración entre artistas, academias, familias y gestores culturales, demostrando que el trabajo conjunto puede abrir puertas a experiencias transformadoras para el talento emergente del país.

Tras la conclusión de los Juegos, Santiago Dance Center continuará desarrollando programas de formación, actividades especiales y proyectos orientados a fortalecer el crecimiento artístico y personal de sus estudiantes, contribuyendo al desarrollo de la danza y las industrias creativas en la República Dominicana.

"Lo vivido durante estos meses nos recordó que los grandes resultados son posibles cuando muchas personas trabajan con un mismo propósito. Más que una presentación, fue una experiencia de aprendizaje, crecimiento y comunidad que dejó una huella en cada participante", concluyeron los directores.

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Santiago Dance Center es un espacio de formación artística dedicado al desarrollo integral de bailarines y amantes de la danza. A través de programas de entrenamiento, experiencias escénicas y proyectos formativos, promueve la excelencia, la disciplina y la creación de oportunidades para impulsar el talento dominicano.

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