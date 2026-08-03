ADECC celebra la séptima edición de los Effie Awards República Dominicana

Mario Taglioretti (Chief Creative Officer & Partner de Publicis Groupe Uruguay y conferencista del Effie Summit 2026), Claudia Montás (Directora Ejecutiva de ADECC), Pablo Rego (Gerente de Marketing de Tienda Inglesa y conferencista del Effie Summit 2026), y Mario De Ferrari (Presidente de ADECC). ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC) celebró la séptima edición de los Effie Awards República Dominicana durante la Effie Winners Gala 2026, realizada en el Hotel Embajador.

La ceremonia reunió a los principales líderes, marcas y agencias de la comunicación y el marketing del país, y distinguió los esfuerzos más efectivos desarrollados entre enero y diciembre de 2025, bajo el lema "De los Datos a los Resultados: Cómo Construir Marketing que Funciona".

La gala entregó 31 estatuillas, 6 de Oro, 14 de Plata y 11 de Bronce, en 22 categorías, con la participación de más de 150 jurados.

El máximo galardón, el Grand Effie 2026, fue para "Casa Corona: Un Oasis en la Ciudad", de la marca Corona, desarrollada por la agencia PAV Minds para Cervecería Nacional Dominicana, que también obtuvo Oro en Direct to Consumer y Engaged Community.

Con base en el sistema de puntuación del Effie Index, se reveló además que The Table by de Ferrari Borrell fue la agencia más efectiva, Cervecería Nacional Dominicana el anunciante más efectivo y Corona la marca más efectiva de la edición.

Otras campañas de Oro fueron "La Grandota" (Cerveza The One / The Table by De Ferrari Borrell), "Vale la pena" (BANRESERVAS / Outstanding), "El Poder de un Chisme" (Credimás / Switch Havas) y "Comprobando La Calidad = Calidad Comprobada / Líder India" (Líder, Centro Cuesta Nacional / The Table by De Ferrari Borrell).

Reconocimiento a los finalistas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/foto-3-effie-awards-319b4736.jpeg El equipo de la agencia PAV Minds y Cervecería Nacional Dominicana celebra con orgullo el máximo galardón por su exitosa campaña Casa Corona: Un Oasis en la Ciudad para la marca Corona. (FUENTE EXTERNA)

Por primera vez, esta edición entregó un reconocimiento oficial a todos los finalistas. Mario De Ferrari, presidente de ADECC, señaló:

"Los Effie Awards representan mucho más que una competencia anual: son una plataforma para elevar el nivel de nuestra industria, compartir mejores prácticas e inspirar a las nuevas generaciones".

De Ferrari anunció también que el Comité Consultivo de Effie extendió su periodo de gestión a dos años (2026-2027) para dar continuidad a la plataforma.

En el discurso de cierre, Fabián Suárez, presidente del Comité Consultivo, resaltó el carácter colectivo de la efectividad: "Aquí no compiten agencias contra anunciantes, ni marcas entre sí. Aquí gana una industria que eleva el estándar del marketing dominicano y contribuye al desarrollo del país".