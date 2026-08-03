Galletas Dino y El Dorado Park presentan promoción por el regreso a clases

Con motivo del regreso a clases, Galletas Dino, marca de Molinos Modernos, empresa de CMI Alimentos, lanzó la promoción "Back to School con Dino y El Dorado Park", una iniciativa que permitirá a los consumidores ganar experiencias familiares y acceder a descuentos especiales para disfrutar del parque acuático.

La dinámica principal consiste en encontrar una de las 135 Galletas Doradas distribuidas aleatoriamente en los empaques promocionales de la marca. Quienes resulten ganadores y presenten la galleta junto con el inserto incluido en el empaque recibirán cuatro entradas y cuatro almuerzos para disfrutar de un día en El Dorado Park.

Para reclamar el premio, los consumidores deberán conservar tanto la Galleta Dorada como el inserto y comunicarse al 809-563-3657, donde recibirán las instrucciones para coordinar la entrega. A través de una nota de prensa la empresa informó que los premios no podrán ser canjeados por dinero en efectivo.

Además de los premios instantáneos, la promoción ofrece otro beneficio para quienes deseen visitar el parque. Al presentar tres envolturas vacías de los empaques individuales participantes en la boletería de El Dorado Park, los consumidores obtendrán un 20 % de descuento en una entrada general.

Este beneficio estará disponible hasta el 31 de octubre de 2026, y será necesario entregar tres envolturas por cada entrada con descuento.

Experiencias para compartir

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/apoyo-1-282a84ef.jpg Ana Fernádez, John Sirvent y Bianny De Jesús. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/apoyo-2-e65a6a9e.jpg Vladimir Soto, Merlyn De Los Santos, Rafael Patrocino. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"En Galletas Dino queremos acompañar a las familias dominicanas en momentos importantes como el regreso a clases. Con esta promoción buscamos crear experiencias para compartir, fortalecer los espacios de recreación en familia y agradecer la preferencia de nuestros consumidores con una dinámica sencilla, divertida y llena de sorpresas", expresó Ana Largaespada, coordinadora de Galletas Dulces de CMI Alimentos.

La promoción estará vigente del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026. A partir del 3 de agosto, la marca reforzará la difusión de la campaña, cuyos empaques promocionales estarán disponibles en supermercados, colmados y demás puntos de venta del país.

La empresa también aclaró que las Galletas Doradas conservan el mismo sabor, calidad e inocuidad que las tradicionales. La única diferencia es la incorporación de un colorante dorado apto para el consumo, por lo que mantienen los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria que caracterizan a la marca.