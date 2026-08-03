Inauguran "Sala de Despecho" en Santo Domingo

El concepto de entretenimiento nacido en Guadalajara Sala del Despecho abrió sus puertas en República Dominicana con una nueva sede en Santo Domingo.

En ella, el despecho, la nostalgia y la música latina en una experiencia colectiva, tiene otro matiz. Y es que incorpora a la oferta local de entretenimiento un formato internacional que reúne música, gastronomía, mixología y programación en vivo, bajo una propuesta emocional y festiva que invita al público a cantar, brindar, bailar y compartir.

Disfrutar la experiencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/jhh08942jpg-c843fe5a.jpeg Incorpora a la oferta local de entretenimiento un formato internacional que reúne música, gastronomía, mixología y programación en vivo (FUENTE EXTERNA)

Su premisa es que no hace falta estar despechado para disfrutar la experiencia.

Luis Emilio Pérez, gerente General de Sala de Despecho Dominicana, expresó: "Para nosotros, República Dominicana representa un mercado con una cultura de celebración muy especial. Queremos que este espacio se convierta en un punto de encuentro donde las personas puedan cantar, bailar, brindar y transformar cualquier momento en un recuerdo memorable."

Dayra Acosta, Head Comercial & Trademarketing de Pernod Ricard, señaló: "La llegada de Sala de Despecho suma a Santo Domingo una propuesta internacional que conecta muy bien con la forma en que los dominicanos celebramos: con música, energía, sabor y experiencias compartidas. Desde Pernod Ricard acompañamos esta apertura con marcas icónicas de nuestro portafolio, integradas de manera natural a la experiencia del establecimiento, para elevar los momentos de brindis, encuentro y celebración".

Ubicada en Novocentro, primer piso, la Sala de Despecho de Santo Domingo adaptará el formato internacional de la marca al estilo de celebración del país, incorporando elementos locales en su música, ambiente, gastronomía y entretenimiento.

La programación estará dirigida a cumpleaños, despedidas, reuniones, celebraciones espontáneas y noches de música en vivo, bajo el lema de que no hace falta estar despechado para disfrutar la experiencia.

La experiencia también estará acompañada por una propuesta de mixología que integra marcas del portafolio de Pernod Ricard, con foco en Beefeater y Absolut, incluyendo innovaciones como Absolut Tabasco y Chivas Regal Crystal Gold, en una oferta diseñada para complementar la personalidad del concepto y distintos momentos de la noche.

Desde el momento en que el público entra a Sala de Despecho, la música se convierte en el hilo conductor de la experiencia. Canciones icónicas del repertorio latino acompañan una narrativa pensada para conectar generaciones, provocar recuerdos y convertir el despecho en comunidad.