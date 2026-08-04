Adopae juramenta a su directiva 2026-2028

La Academia Dominicana de Arte y Espectáculos (Adopae) inició una nueva etapa institucional con la juramentación de su nuevo Consejo Directivo para los próximos dos años.

El periodista y escritor Fausto Polanco asumió la presidencia de la entidad, sucediendo en el cargo a Severo Rivera, durante un concurrido acto celebrado en el hotel Catalonia.

La juramentación fue conducida por el cronista de arte Estuardo Arias, miembro más longevo de la institución, presentando a Fausto Polanco como presidente del gremio.

José Antonio Aybar como primer vicepresidente, Ricardo Rodríguez Rosa como segundo vicepresidente, Cristina Liriano en la Secretaría General y Alfonso Quiñones en la Secretaría de Finanzas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/img-20260804-wa0622-2b83cc7e.jpg Momento de la juramentación de la nueva directiva. (JUAN GUIO)

El equipo de encargados del comité ejecutivo lo integran Rosmery Martínez (Asuntos Internacionales), Ramón Almánzar (Asuntos Interinstitucionales), Ynmaculada Cruz (Relaciones Públicas), Napoleón Beras (Educación y Formación Profesional) y Muriel Soriano (Tecnología y Plataformas Digitales).

Asímismo, Rafael Padilla (Eventos y Protocolo) y Yenny Polanco Lovera como directora ejecutiva.

El comité de Ética está a cargo de Estuardo Arias, el secretario Abel Rojas y los miembros Reyes Guzmán, Miguelina Terrero y Fior D'aliza Taveras.

Los ejes de la nueva gestión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/img-20260804-wa0619-3f1cdea3.jpg Fausto Polanco al pronunciar el discurso central del acto. (JUAN GUIO)

En su discurso central, Fausto Polanco anunció un ambicioso plan de trabajo que sitúa a la formación continua y a la adaptación tecnológica en el primer plano de su agenda.

"Asumo esta responsabilidad con humildad, consciente del legado construido por quienes hicieron posible que Adopae se consolidara como una institución respetada y con identidad propia", expresó Polanco.

Asimismo, puntualizó que la academia debe liderar la inserción de los profesionales en las nuevas narrativas, por lo que impulsará talleres y conferencias sobre inteligencia artificial, periodismo cultural, SEO, Google Discover, verificación de datos y producción de podcasts.

Entre las novedades de la gestión que inicia destaca el proyecto Adopae Multimedia, una plataforma que integrará una estación de radio, un canal de televisión y un periódico digital.

Este ecosistema de medios brindará soporte técnico y difusión a los miembros de la entidad que deseen desarrollar sus propios espacios informativos en áreas como espectáculos, política, deportes, economía, salud y tecnología, bajo estrictos estándares éticos.

La Semana del Merengue

La nueva directiva trabajará para reforzar los lazos institucionales heredados. En coordinación con la Asociación de Radiodifusoras (Adora), presidida por Rosa Olga Medrano, se anunció la realización de la Semana del Merengue, programada del 20 al 26 de noviembre.

Este evento buscará proyectar la música autóctona involucrando directamente a compositores, productores, músicos, mánagers y cantantes.

Adicionalmente, bajo la coordinación de los directivos Alfonso Quiñonez, José Antonio Aybar y José Tejada Gómez, la academia organizará un Congreso de Periodismo Cultural en los Tiempos de la IA, el cual contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Un balance institucional sólido

Por su parte, el presidente saliente, Severo Rivera, rindió cuentas de su gestión y rememoró los orígenes de Adopae, una iniciativa que nació en medio de las incertidumbres provocadas por la pandemia del COVID-19 como respuesta a una necesidad histórica de capacitación y representación ética para el periodismo de espectáculos.

Rivera resaltó el valor de los convenios interinstitucionales firmados bajo su mandato con entidades clave como la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sadaie), la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine) y la Dirección General de Cine (Dgcine).

"Estas alianzas no fueron simples actos protocolares; son puentes institucionales que permitirán desarrollar programas de capacitación en beneficio de nuestros miembros", subrayó Rivera.

Además, destacó que deja encaminadas las bases para dos galardones de trascendencia nacional: un premio orientado a reconocer la excelencia y creatividad en el ámbito cultural bajo criterios de rigor y transparencia, y un reconocimiento a la trayectoria destinado a preservar la memoria histórica de las grandes figuras de la industria creativa dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/img-20260804-wa0631-7dd4a68c.jpg Kinito Méndez, Zoila Puello, Fausto Polanco, Tayluma Calderón y Severo Rivera. (JUAN GUIO)