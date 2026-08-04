BMW presenta en RD las nuevas tendencias en tecnología que transforman la experiencia de conducción

Alfredo Nin y Mario García durante el conversatorio presentado por BMW. ( FUENTE EXTERNA )

La evolución de una marca se comprende mejor cuando se conecta su historia con la visión que define su futuro. Bajo esta premisa, BMW presentó "Neue Klasse & X5 Talks with Alfredo Nin".

Este fue un espacio de conversación que reunió a clientes y aliados estratégicos para conocer la evolución que impulsa una nueva etapa en diseño, ingeniería y tecnología.

El encuentro, celebrado en el showroom de la avenida Abraham Lincoln, tuvo como anfitrión a Alfredo Nin, quien recientemente visitó Home of X, en Spartanburg, Carolina del Sur, Estados Unidos, el mayor centro de producción de la compañía a nivel mundial y la sede principal de fabricación de BMW X.

Ahí Nin tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la nueva X5 y profundizar en la visión que impulsa esta nueva etapa.

"La innovación siempre ha formado parte del ADN de BMW. Hoy vivimos una transformación que va más allá de los vehículos, hablamos de una nueva forma de conectar la tecnología, el diseño y la experiencia del conductor. Compartir esta perspectiva fortalece el vínculo que hemos construido con quienes confían en nuestra marca", afirmó Mario García, gerente de Ventas, durante la apertura de la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/foto-3-alfredo-nin-y-mario-garcia-gerente-de-ventas-de-bmw-e008251c.jpg Alfredo Nin y Mario García, gerente de Ventas de BMW. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/foto-4-giulio-pelliccione-y-carla-chalas-c702235a.jpeg Giulio Pelliccione y Carla Chalas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/foto-6-asistentes-al-neue-klasse--x5-talks-con-alfredo-nin-cab5baca.jpeg Asistentes al Neue Klasse & X5 Talks con Alfredo Nin. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Más que una presentación, el conversatorio se convirtió en un recorrido por la evolución de BMW, desde los modelos que consolidaron su identidad hasta la transformación que hoy impulsa Neue Klasse, una filosofía que representa una transformación integral y que reúne avances en digitalización, diseño, sostenibilidad, arquitectura tecnológica y una experiencia de conducción más personalizada.

"Neue Klasse no es solamente una nueva generación de producto; es una nueva manera de entender BMW. Es la evolución de una marca que ha sabido mantenerse fiel a su esencia mientras redefine el futuro de la movilidad", expresó Alfredo.

Además, Nin compartió sus impresiones sobre la nueva X5, destacando cómo este modelo refleja la evolución del lenguaje de diseño, su desempeño, la incorporación de nuevas tecnologías y una propuesta orientada a ofrecer una experiencia más conectada, sin perder el carácter dinámico que ha distinguido históricamente a BMW.

Modelos emblemáticos

Como complemento al recorrido por la historia del fabricante alemán, en el showroom se exhibieron tres modelos emblemáticos: el BMW 2002, el BMW 323i E30 y el BMW M3 E30.

La selección permitió ilustrar cómo la marca ha evolucionado en diseño, desempeño e innovación sin apartarse de los principios que han definido su identidad durante décadas.

La quinta generación del X5 fue presentada recientemente en el escenario internacional; no obstante, más adelante se realizará el proceso de introducción en distintos mercados, incluido República Dominicana.

Mientras llega la primera unidad al país, este encuentro permitió ofrecer a los asistentes una visión anticipada sobre el modelo y comprender cómo se integra dentro de la estrategia global y las tendencias que están definiendo el futuro de la industria automotriz que va en constante evolución.