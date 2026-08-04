Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología realizan exitoso operativo en Constanza

Parte de los Integrantes médicos que participaron en el operativo gratuito. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso con la responsabilidad social empresarial, Cleaner Studio, compañía con más de 18 años de experiencia en el sector automotriz y la Sociedad Dominicana de Urología, Institución científica-gremial, sin fines de lucro, que agrupa a todos los urólogos de la República Dominicana para favorecer el fiel ejercicio de la profesión, realizaron con éxito un operativo médico gratuito para la detección y prevención temprana del cáncer de próstata, beneficiando a cientos de hombres del municipio de Constanza y comunidades cercanas.

La jornada se llevó en el mes de julio del presente año en el Hospital Municipal de Constanza.

Desde las siete de la mañana, un equipo integrado por 15 médicos urólogos especialistas, encabezados por el doctor Federico Suero, presidente de la Asociación Urológica Centroamericana y del Cabibe (AUCA) ofreció evaluaciones preventivas y orientación médica a hombres mayores de 40 años.

El doctor Suero informó que durante el operativo se realizaron alrededor de 600 pruebas de Antígeno Prostático Específico (PSA), un análisis de sangre fundamental para la detección temprana del cáncer de próstata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/foto-2-vista-parcial-de-algunos--hombres-del-municipio-de-constanza-y-comunidades-cercanas-que-asistieron-al-operativo-c2a5931f.jpg Vista parcial de algunos hombres del municipio de Constanza y comunidades cercanas que asistieron al operativo. (FUENTE EXTERNA)

Alianzas a favor de la salud preventiva

Esta iniciativa fue posible gracias al respaldo de Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología, reafirmando el valor de las alianzas entre el sector privado y las instituciones médicas en favor de la salud preventiva.

Por su parte, el empresario Yasser González, presidente de Cleaner Studio y oriundo de Constanza, expresó su satisfacción por contribuir con una iniciativa que impacta de manera positiva a los hombres de escasos recursos de su comunidad natal.

"Constanza siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Poder aportar al bienestar y la salud de nuestra gente es una forma de agradecer a la tierra que me vio crecer. Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones que generen un impacto positivo y mejoren la calidad de vida de quienes más lo necesitan", manifestó González.

Con este operativo, Cleaner Studio y la Sociedad Dominicana de Urología reafirman su compromiso con el bienestar integral de la población, la prevención y detección de enfermedades y el desarrollo de iniciativas de alto impacto social.