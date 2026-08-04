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Drija
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Drija y Cuisine By Electrodom inauguran tienda en Santiago de Los Caballeros

Este espacio ha sido diseñado para que arquitectos, diseñadores y desarrolladores puedan conocer las distintas soluciones que ofrece la marca

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    Drija y Cuisine By Electrodom inauguran tienda en Santiago de Los Caballeros
    Jussiel Rosendo, Aleyris Acosta, Joel Rodríguez, Jennifer Vidal, Rubén González y Eduardo Ferreira. (FUENTE EXTERNA)

    Cuisine by Electrodom y la marca internacional de electrodomésticos empotrables Drija, inauguraron una nueva tienda ubicada en la calle Rafael Vidal No. 18, en la ciudad de Santiago de Los Caballeros.

    Con una completa exhibición de todo el portafolio de la marca, Cuisine una vez más apuesta por una experiencia de compra especializada de productos Drija, más cercana y adaptada a las necesidades de cada cliente.

    • Además, este espacio ha sido diseñado para que arquitectos, diseñadores y desarrolladores puedan conocer las distintas soluciones que ofrece la marca y visualizar cómo sus productos se integran de manera natural en proyectos residenciales y comerciales.

    El evento reunió a medios de comunicación, aliados comerciales e invitados especiales quienes disfrutaron de una experiencia culinaria a cargo del Chef Leandro Díaz y la conducción especial de Francisco Sanchíz como maestro de ceremonia.

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    Infografía
    Mary Fernández, Randy Peña y Claudia Laso. (FUENTE EXTERNA)

    Evolución gastronómica

    Esta nueva tienda representa la evolución de Cuisine, quienes reafirman su compromiso de seguir elevando los estándares del mercado dominicano, ofreciendo asesoría especializada, una amplia variedad de productos y un espacio donde la innovación, el diseño y la funcionalidad convergen para transformar la cocina en el verdadero corazón del hogar.

    Para la marca Drija, líderes en ventas de empotrables en el país, la apertura de Cuisine Santiago significa un paso más en su proyección nacional e internacional consolidando su liderazgo en el desarrollo de experiencias de tecnología para el hogar.

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    Infografía
    Parcial del showroon Drija en Santiago De Los Caballeros. (FUENTE EXTERNA)

    Con una amplia variedad de productos y una exhibición de más de 200 electrodomésticos, esta tienda ofrecerá distintas soluciones para proyectos residenciales y comerciales.

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