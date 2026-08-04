Hakuna Group Music concluye encuentro cristiano internacional

Más de 120 jóvenes misioneros de España, México, Estados Unidos y la República Dominicana participaron, por segundo año consecutivo. ( CORTESÍA DE HAKUNA GROUP MUSIC )

Hakuna Group Music concluyó una misión de tres semanas en la República Dominicana con un concierto gratuito de adoración celebrado en la comunidad agrícola de Cacata, en La Romana.

La actividad reunió a residentes de la zona y visitantes procedentes de otras localidades del país y del extranjero, quienes compartieron una jornada marcada por la música, la oración y la convivencia comunitaria.

Más de 120 jóvenes misioneros de España, México, Estados Unidos y la República Dominicana participaron, por segundo año consecutivo, en la experiencia organizada en comunidades cañeras de la región Este.

Durante la misión, los voluntarios desarrollaron actividades con niños, adolescentes y familias, entre ellas jornadas de oración, juegos, cantos y encuentros de integración. La programación diaria también incluyó la celebración de la misa y momentos de adoración al Santísimo Sacramento.

La iniciativa fue coordinada por la fundación Casa Pater y contó con el apoyo de Central Romana.

El concierto de clausura incluyó algunas de las canciones más conocidas de Hakuna Group Music, como "Huracán", "Sencillamente", "Madre de Hakuna" y "A ti te alabo", interpretadas por los músicos junto a un coro de más de 30 voces.

Uno de los elementos centrales de la actividad fue la instalación de una capilla detrás del escenario, donde permaneció expuesto el Santísimo Sacramento durante el concierto. De esta manera, la presentación musical estuvo acompañada de un espacio permanente para la oración y la reflexión.

La agrupación destacó que el encuentro permitió fortalecer los vínculos construidos durante las tres semanas de trabajo y compartir con las comunidades el mensaje cristiano que impulsa su labor.

Origen

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-04-at-40916-pm-2-b632035a.jpeg Uno de los elementos centrales de la actividad fue la instalación de una capilla detrás del escenario, donde permaneció expuesto el Santísimo Sacramento durante el concierto. (CORTESÍA DEHAKUNA GROUP MUSIC)

Hakuna fue fundado en España por el sacerdote José Pedro Manglano y ha extendido su presencia entre comunidades juveniles católicas de distintos países. Su propuesta combina música, oración, servicio y vida comunitaria.

Hakuna Group Music también se ha presentado en escenarios como el WiZink Center de Madrid y el Pepsi Center de Ciudad de México, además de realizar actividades en cárceles y comunidades vulnerables.

Con el concierto celebrado en Cacata, la agrupación cerró su segunda misión en la República Dominicana, dejando abierta la continuidad de las acciones comunitarias y religiosas desarrolladas junto a las familias de la región Este.