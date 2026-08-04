La firma M. Fermin & Asociados celebra el primer aniversario de One Pet

La firma M. Fermin & Asociados realizó una emotiva actividad para celebrar el primer aniversario de One Pet Asistencia Veterinaria, el innovador servicio de One Alliance Seguros diseñado para proteger integralmente a las familias y a sus mascotas.

El encuentro tuvo lugar en Galería 360, primera plaza comercial pet friendly del país, escenario donde hace un año se presentó oficialmente este programa, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Perro.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Marisol Fermín, directora de M. Fermin & Asociados, quien resaltó el carácter humano y familiar de One Pet.

"Detrás de este servicio hay también un profundo compromiso humano. A raíz de la pandemia entendimos aún más el valor inestimable de las mascotas: combaten la soledad de nuestros adultos mayores, nos brindan protección, seguridad y un amor incondicional. Por eso nos llena de orgullo esta celebración y, a través de One Pet, mantenemos una firme labor social respaldando a los refugios que tanto apoyo necesitan", destacó Marisol Fermín.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/juan-carlos-contin-y-natalie-adams-2caae8ee.jpg Juan Carlos Contín y Natalie Adams. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/marisol-fermin-y-sofia-lotartaro-d38d079c.jpg Marisol Fermin y Sofia Lotartaro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/marisol-fernin-e-ivette-garcia-35cbbbf0.jpg Marisol Fernín e Ivette García. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/rafael-santana-y-sofia-lotartaro-cf18c9dd.jpg Rafael Santana y Sofia Lotartaro. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El señor Juan José Guerrero, presidente de One Alliance, agradeció el apoyo brindado por M. Fermin & Asociados y valoró el impacto del servicio One Pet, el cual ha contribuido a alcanzar un crecimiento sostenido en la aseguradora, evidenciando el creciente interés de las familias dominicanas por garantizar el bienestar y la protección de sus mascotas.

Por su parte, la señora María Catherine De Freitas, vicepresidente de One Alliance Seguros, reiteró el compromiso de la aseguradora de ofrecer soluciones innovadoras, como es el caso de One Pet, que brinda tranquilidad y bienestar integral a las familias dominicanas.

Charla central

El evento contó con la charla central "Educación de las mascotas", impartida por la señora Ivette García y la Fundación De Blanck, donde se abordaron buenas prácticas de cuidado y bienestar animal.

One Pet ofrece cobertura de asistencia veterinaria por accidente o enfermedad totalmente gratuita para los asegurados que cuentan con pólizas de Vivienda y Automóvil de One Alliance Seguros.

Además, permite incorporar mascotas adicionales por una tarifa mensual, cuentan con una modalidad de reembolso que brinda libertad a los propietarios para elegir el centro veterinario de su preferencia.

Durante la celebración se entregaron reconocimientos especiales a aliados institucionales y colaboradores que han apoyado el crecimiento de One Pet en su primer año.

Entre ellos, se destacó el respaldo de Galería 360 por ofrecer un espacio permanente y pet friendly, de Starbucks por sus cremas para mascotas, de Dog Bites por su apoyo desde el primer día y de Furry Friends por sumarse de manera constante a la iniciativa.

Estos aliados complementan la experiencia de los asegurados y fortalecen la red de apoyo para las familias que integran a sus mascotas como un miembro más del hogar.

De igual forma, se realizó una donación especial a dos instituciones, subrayando el compromiso social de One Pet con los refugios de animales del país y promoviendo la adopción responsable y el cuidado digno de las mascotas.

Las entidades beneficiadas fueron la Fundación De Blanck, en Santo Domingo, y la Fundación Manadas de Rescate Noroestana, en la zona noroeste.

Al cierre del encuentro, M. Fermin & Asociados y One Alliance Seguros agradecieron a clientes, aliados y colaboradores por la confianza depositada en One Pet durante este primer año de operación. Invitaron además a continuar confiando en One Pet y a promover la adopción responsable, reafirmando que las mascotas son parte esencial de la familia

Acerca de One Alliance Seguros

One Alliance Seguros es una compañía aseguradora con 10 años de presencia en el mercado dominicano, reconocida por su enfoque en la innovación, el servicio y la solidez financiera.

Cuenta con nueve oficinas comerciales distribuidas a nivel nacional, un equipo de cerca de 80 colaboradores y una red de más de 1,400 intermediarios y productores activos.

La empresa desarrolla soluciones de seguros orientadas a proteger a las personas, las familias y las empresas, impulsando un crecimiento sostenible basado en la excelencia, la cercanía con sus aliados estratégicos y la transformación constante.