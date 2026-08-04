Newlink e Islaw Abogados anuncian alianza estratégica para impulsar soluciones integrales al sector

Con el objetivo de ofrecer respuestas más integrales a los desafíos que enfrentan las organizaciones en un entorno cada vez más complejo, Newlink Dominicana e Islaw Abogados formalizaron una alianza estratégica que integra experiencia en asuntos públicos, gestión reputacional y derecho corporativo.

La colaboración permitirá desarrollar soluciones multidisciplinarias orientadas a fortalecer la capacidad de las empresas para anticipar riesgos, tomar decisiones debidamente informadas y responder de manera efectiva ante escenarios legales, regulatorios y reputacionales que puedan impactar sus operaciones.

"En Newlink creemos en la colaboración como una vía para generar soluciones de mayor valor para nuestros clientes y el mercado. Con esta alianza combinamos nuestra experiencia en asuntos públicos, manejo de crisis y construcción de reputación con el conocimiento jurídico y corporativo de Islaw Abogados. Juntos, acompañaremos a las organizaciones en la anticipación de riesgos y en la toma de decisiones de negocio con una visión más integral y mayor confianza." expresó Eduardo Valcárcel Bodega, managing partner de Newlink Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/2-william-matias-ramirez-socio-director-de-islaw-abogados-y-eduardo-valcarcel-socio-director-de-newlink-dominicana-64b4a258.jpg El acuerdo busca ofrecer respuestas más integrales a los desafíos que enfrentan las organizaciones en un entorno cada vez más complejo (FUENTE EXTERNO)

Programa de Gestión de Riesgo Penal y Reputacional

La entrada en vigor del nuevo Código Penal marcará un antes y un después para las empresas en República Dominicana. A partir del 3 agosto de 2026, las personas jurídicas podrán ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio, elevando significativamente los estándares de cumplimiento, supervisión y gobernanza corporativa.

En respuesta a este nuevo escenario, como primera iniciativa de esta colaboración, ambas firmas presentaron el Programa de Gestión de Riesgo Penal y Reputacional, una metodología que combina diagnóstico legal, diseño de modelos de cumplimiento, protocolos de gestión de crisis, entrenamiento de voceros y acompañamiento estratégico para fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones frente al nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa.

William Matías Ramírez, socio director de Islaw Abogados para República Dominicana, explicó que el nuevo marco normativo representa un cambio profundo en la forma en que las organizaciones deberán gestionar sus riesgos.

"Las empresas ya no solo tendrán que demostrar que reaccionaron correctamente frente a una crisis; deberán demostrar que hicieron todo lo posible por prevenirla. El nuevo modelo de responsabilidad penal corporativa exige mucho más que políticas escritas. Las empresas deberán acreditar que cuentan con mecanismos efectivos de prevención, supervisión y control. Prepararse deja de ser una buena práctica para convertirse en un elemento esencial de protección empresarial" señaló.

Con esta alianza, Newlink e Islaw Abogados buscan impulsar una gestión empresarial más preventiva, estratégica e integral, capaz de responder de manera ágil a la creciente complejidad del entorno.

La iniciativa representa el punto de partida de una agenda conjunta de soluciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones, y la resiliencia y sostenibilidad de las empresas en el país.

Sobre Newlink Dominicana

En sus más de 20 años de trayectoria, Newlink Dominicana ha sido parte del diálogo democrático y productivo de la República Dominicana, siendo un actor clave en los procesos de transformación institucional, empresarial y social.

Su propuesta, basada en la sostenibilidad, la agilidad y el valor compartido, ha permitido que organizaciones públicas y privadas enfrenten con éxito sus retos estratégicos.

Todo esto bajo el marco metodológico del pensamiento orbital, que permite identificar propósitos comunes, alinear esfuerzos y generar impactos reales en entornos complejos y cambiantes.

Esta visión integral tomó una nueva dimensión con la nueva identidad: The Engagement Company. Bajo esta filosofía, Newlink se ha fortalecido como un socio estratégico que no solo protege la reputación de sus clientes, sino que también impulsa conexiones auténticas con actores clave y fortalece la cohesión interna a través del propósito compartido

Sobre Islaw Abogados

Islaw Abogados ofrece una cobertura integral en todas las ramas del derecho que inciden en la actividad empresarial y personal de sus clientes. Su equipo multidisciplinario combina la experiencia local con una sólida visión internacional, lo que les permite acompañar a empresas, instituciones y particulares en contextos cada vez más complejos y globalizados.

Desde la estructuración de negocios corporativos hasta la resolución de litigios internacionales, la firma ofrece un asesoramiento riguroso, estratégico y adaptado a cada jurisdicción en la que opera.