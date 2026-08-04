Óptica Covi inaugura sucursal en Villa Tapia y amplía su presencia en Hermanas Mirabal

Óptica Covi, con 20 años en el mercado oftalmológico dominicano, inauguró su nueva sucursal en el municipio de Villa Tapia, Hermanas Mirabal, ampliando así su presencia en la zona y acercando sus servicios de salud visual a la comunidad. Es la tercera en la provincia y la cuarta a nivel nacional.

Arnaldo Brito, presidente ejecutivo del centro óptico de visión integral, destacó la satisfacción y alegría que representa abrir este nuevo espacio en dicha localidad y tener presencia en los tres municipios de la provincia Hermanas Mirabal, de la cual es oriundo y donde están establecido desde hace más 13 años.

Sostuvo que desde este nuevo local continuarán ofreciendo los servicios de salud visual a toda la población de Villa Tapia y comunidades aledañas, "con la misma calidad y garantía que lo hemos hecho por todos estos años, tanto en nuestro centro principal en Santo Domingo como en el interior del país".

Como parte de la actividad inaugural, fueron entregados kits y lentes de sol a los motoconchistas de la zona, en una iniciativa orientada a contribuir con la protección de su visión durante el desempeño de sus labores diarias. La óptica inició en Salcedo, en 2012 y en Tenares, tres años después.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/3f321bdf-16db-4585-b206-12a90f60e0b5-7a650c51.jpg Arnaldo Brito, presidente ejecutivo del centro óptico. (FOTO CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/9f68baf6-d0f7-45ca-adc8-ab0a8444addb-a06177d7.jpg La óptica Covi amplía sus sucursales en el país. (FOTO CEDIDA) ‹ >

Durante la apertura, los asistentes recorrieron las modernas instalaciones y conocieron la amplia oferta de servicios y productos que pone a disposición el nuevo centro, que reafirma el compromiso de la empresa de brindar atención visual de calidad y de desarrollar acciones que impacten positivamente a las comunidades donde tiene presencia.

Óptica Covi tiene su oficina principal en la avenida Rómulo Betancourt 1304, Plaza Bella Vista Center, Distrito Nacional.