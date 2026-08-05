BMCargo hará de la 13.ª edición de su Torneo Invitacional una experiencia holística

Del 24 al 26 de septiembre, BMCargo celebrará la edición número 13 de su Torneo Invitational de Golf en el Corales Golf Course, de Puntacana Resort, un evento que reunirá a 360 jugadores y destinará recursos a tres organizaciones sin fines de lucro.

No es todo. El evento promete diversión también, a cargo de artistas como Miriam Cruz, Magic Juan, Los Hermanos Rosario, Milly Quezada, Free Cover y Jerry Rivera.

De estos detalles nos enteramos d urante la presentación oficial del torneo, realizada en Marmotech Design Center, donde el presidente de BMCargo, Ramsés Atallah, recordó que el proyecto nació con un propósito que iba más allá de la competencia deportiva.

"Desde el primer momento entendimos que este torneo no tenía sentido si no estaba acompañado de una acción social. Esa fue la condición con la que nació y es la esencia que hemos mantenido durante estos 13 años", expresó.

Atallah destacó que el crecimiento de la empresa, que este año cumple 31 años de operaciones, ha ido de la mano con la evolución del torneo y agradeció la fidelidad de sus clientes, al tiempo que adelantó que la empresa espera alcanzar el millón de clientes durante el próximo año.

El ejecutivo explicó que cada edición del Invitational selecciona organizaciones que trabajan en favor de distintas comunidades y que el compromiso de la empresa no termina con la entrega de los donativos.

"No solo aportamos recursos. Nos involucramos con las fundaciones, conocemos sus necesidades y nos convertimos en aliados de su labor. Queremos que nuestros clientes también conozcan el trabajo que realizan y se sumen a estas causas", afirmó.

En esta edición, los fondos beneficiarán a la Fundación Grupo Puntacana, Un Techo para Mi País República Dominicana y Fundación Laso.

Detalles técnicos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260805-wa0774-3491ab8d.jpg El evento se desarrolló en Marmotech. (JUAN GUIO)

El director técnico del torneo, Félix Olivo informó que la competencia regresará al Corales Golf Course, considerado uno de los campos más emblemáticos del Caribe y sede del único torneo del PGA Tour que se celebra en República Dominicana.

"Volvemos a un escenario espectacular, diseñado por Tom Fazio, que representa un gran reto para los jugadores y eleva el nivel competitivo del evento", señaló.

Olivo explicó que el campeonato se disputará bajo el formato "Scramble en Parejas", utilizando el 25 % del hándicap combinado de los jugadores.

Las competencias se dividirán en las categorías A, B y C para caballeros, además de una categoría para damas. Como novedad, la categoría A amplía este año su rango de hándicap para permitir la participación de jugadores de mayor nivel competitivo.

Asimismo, se mantendrán los tradicionales premios especiales al "drive más largo", "acercamiento a bandera" y "hoyo en uno" en todos los pares tres del recorrido.

Además de las tres rondas de competencia, el Invitational incluirá espacios de relacionamiento entre empresarios, patrocinadores y jugadores, así como una agenda social que contempla la tradicional Fiesta de Damas y dos noches de entretenimiento en Playa Blanca, Puntacana Resort.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260805-wa0770-8f4ebb25.jpg Eliseo Pérez y José López. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260805-wa0783-c22d74d4.jpg Paul Beswick, Lorenny Solano y Jorge Fernández. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260805-wa0784-815c9ab7.jpg Luis Rojas, Isabel Ruiz y Víctor Atallah. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260805-wa0771-e40c35df.jpg Monika Despradel, Tamara de García y Fafo García. (JUAN GUIO) ‹ >