El Festival Internacional del Sombrero regresa a Ocoa con una edición dedicada a la biodiversidad

Participantes de la pasada edición. ( CORTESÍA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DEL SOMBRERO. )

La flora y la fauna dominicanas serán el punto de partida creativo de la sexta edición del Festival Internacional del Sombrero y Premios La Maraca Ocoeña, una jornada concebida para mostrar la identidad cultural de San José de Ocoa y promover una relación más responsable entre turismo, comunidad y medioambiente.

El encuentro se celebrará el domingo 4 de octubre de 2026, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en Coroar Villas Resort, ubicado en Tatón, una zona montañosa reconocida por sus paisajes y riqueza natural.

Los detalles fueron ofrecidos durante una rueda de prensa encabezada por la escritora y gestora cultural Betty Pimentel, creadora del festival y presidenta de Ocoeños Empoderados por la Cultura y el Ecoturismo.

Pimentel explicó que esta edición utilizará el arte como vehículo para llamar la atención sobre la conservación de los recursos naturales. Uno de sus momentos centrales será la elección del traje y el sombrero alegóricos a la flora y la fauna nacionales.

La celebración estará dedicada de manera póstuma a Zorayda Díaz, educadora vinculada a las artes plásticas y la literatura, cuya trayectoria será recordada como parte del programa.

"Queremos dar a conocer Ocoa desde adentro: su arte culinario, su historia, sus tradiciones y el talento de su gente. La finalidad es conservar ese patrimonio, difundirlo y convertirlo en una oportunidad para impulsar un turismo responsable y sostenible", expresó Pimentel.

Pimentel explicó que más allá de su dimensión estética, el sombrero asumirá nuevamente el papel de pieza narrativa. Diseños, materiales y referencias visuales servirán para interpretar el paisaje, las costumbres y la memoria colectiva de la provincia.

Reconocimientos a la trayectoria ocoeña

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-52644-pm-1-b1da941e.jpeg En esta ocasión serán reconocidas 31 personalidades procedentes de diferentes ámbitos profesionales, sociales y productivos. (CORTESIAFESTIVAL INTERNACIONAL DEL SOMBRERO Y PREMIOS LA MARACA OCOEÑA)

Como parte de la agenda del festival, se realizará una nueva entrega de los Premios La Maraca Ocoeña, creados para distinguir el trabajo de personas que han contribuido al desarrollo de la provincia y del país.

En esta ocasión serán reconocidas 31 personalidades procedentes de diferentes ámbitos profesionales, sociales y productivos. La ceremonia busca colocar en primer plano historias de esfuerzo, servicio y liderazgo asociadas a San José de Ocoa.

La jornada reunirá a más de cien expositores, entre artistas, artesanos, productores agrícolas, comerciantes, cocineros, emprendedores y representantes de proyectos culturales. El público podrá conocer y adquirir productos locales, piezas artesanales, obras de arte y alimentos preparados a partir de recetas vinculadas con la tradición ocoeña.

El programa incluirá presentaciones de grupos folclóricos y artistas, así como un desfile de alta costura con propuestas de Tony Boga, Maritza Soto, Alba Almonte y David Atelier. También será presentada una exposición de la artista plástica Damaris Aleynis Encarnación.

La participación de creadores y productores locales responde a una de las líneas que ha definido el festival desde sus inicios: utilizar la cultura no solo como expresión simbólica, sino también como un recurso capaz de dinamizar la economía de la comunidad.

Cultura y turismo responsable

La selección de Coroar Villas Resort como escenario permitirá desarrollar la programación en contacto con el entorno natural de Tatón. La realización del encuentro cuenta con la colaboración de sus propietarios, los empresarios Armando Corona y Argentina Chalas.

Para los organizadores, esa integración entre paisaje y actividad cultural refuerza el mensaje medioambiental de la edición y propone una manera de conocer la provincia que trasciende la visita ocasional. La experiencia busca acercar al público a sus productores, artistas, sabores, paisajes y tradiciones.

El festival cuenta con el respaldo de Pedro Alegría, Ambioris Rossis, José Antonio Castillo, Neury Tejeda, Francis Mancebo, Miguel Sunderani y Geovanny Arias, así como del senador Félix Bautista, el diputado Ángel Sánchez y la gobernadora civil Josefa Oliva Castillo.

A este apoyo se suman los alcaldes Fernando Castillo, Pedro Castillo y Alcedo de los Santos, de Rancho Arriba; la exdiputada Josefa Mejía; Julio Medina, director distrital de La Ciénaga; Cruz Santana, director de la Junta Distrital de El Naranjal, y Félix Sánchez, director de la Junta Distrital de El Pinar.

Entre las instituciones y empresas colaboradoras figuran LEIDSA, La Primera, Café Samir, PANCUVI, Fundación Ocoa de Pie, Profuturo, ICOF, Jornada Ocoeña, el Clúster Ecoturístico de Ocoa, Fundación Latino Connection, Villas Raíces Nats, RM Laboratorios, Invernaderos CP, Terraza Gloria y Hostal Don Pedro.

También respaldan la iniciativa Nieves Báez, Nilda Castillo, Luis González Fabra, Luis Emilio Báez, Adita Pérez y las doctoras Luz Martínez y Jenny Espinal, junto con artistas, artesanos y otros representantes de la comunidad ocoeña.

El festival cuenta, además, con el acompañamiento de sus madrinas Anyfern González Brache, Josefina Tejeda, Nancy Lavigne, Hilda Guerrero, Josefa de Read y la doctora Jacqueline Castillo.

Con seis ediciones celebradas, el Festival Internacional del Sombrero y Premios La Maraca Ocoeña se afianza como una plataforma de identidad provincial en la que convergen patrimonio, creatividad y desarrollo local. La propuesta de 2026 amplía esa mirada al colocar la protección de la biodiversidad en el centro de su discurso cultural.