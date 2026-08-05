La NYO2 de Carnegie Hall deslumbra en Santiago y Santo Domingo con dos conciertos

Marisol Rodríguez, Margarita Miranda, Chelsia Hetrick, Christopher Paniagua, Maritza Zeller de Bonetti durante el concierto del Carnegie Hall. ( FOTO CEDIDA )

La National Youth Orchestra 2 (NYO2) de Carnegie Hall ofreció dos memorables conciertos en Santiago y Santo Domingo, de la mano de Fundación Sinfonía, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la promoción de la música clásica, el intercambio cultural y la formación de las nuevas generaciones de músicos.

Estas presentaciones marcaron la tercera colaboración entre Fundación Sinfonía y Carnegie Hall, una alianza que continúa fortaleciendo el intercambio cultural y la formación de jóvenes talentos a través de experiencias artísticas de excelencia.

Bajo la dirección de la reconocida maestra Mei-Ann Chen y con la participación especial de la violinista nominada al Premio Grammy, Tessa Lark, los conciertos celebrados en el Gran Teatro del Cibao, en Santiago, y en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo, reunieron a más de 90 talentosos jóvenes músicos estadounidenses, quienes conquistaron al público con interpretaciones llenas de energía, sensibilidad y precisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/6-katherine-ferreras--y-cesar-luciano-d9f92fb5.jpg Katherine Ferreras y César Luciano. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/2-alaima-gonzalez-y-oliver-villanuena-e57f974d.jpg Alaima González y Oliver Villanuena. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/5-regina-del-rio-y-elsa-julia-brache-f6076aa5.jpg Regina Del Rio y Elsa Julia Brache. (EFE) ‹ >

El repertorio llevó a los asistentes por un recorrido musical diverso que inició con "Danzón No. 2", de Arturo Márquez, seguido de "The Mestizo Waltz", de Gabriela Lena Frank.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la interpretación de "Sky", del compositor Michael Torke, con Tessa Lark como solista invitada, cuya virtuosidad recibió una cálida ovación del público.

Tras el intermedio, la orquesta interpretó "An American in Paris", de George Gershwin, para luego ofrecer una imponente versión de "Los Pinos de Roma", de Ottorino Respighi, una obra que permitió apreciar la calidad interpretativa y el extraordinario nivel artístico de la agrupación.

Interpretación de "La Bilirrubina"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/16-la-nyo2-de-carnegie-hall-de-la-mano-de-fundacion-sinfonia-d4f90292.jpg La NYO2 de Carnegie Hall, de la mano de Fundación Sinfonía. (FOTO CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/14-nyo2-de-carnegie-hall-en-santo-domingo-1537a94b.jpg NYO2 De Carnegie Hall en Santo Domingo. (FOTO CEDIDA) ‹ >

Como broche de oro, los músicos sorprendieron a los asistentes con dos piezas fuera de programa. La primera fue "The Angel from Formosa", del compositor taiwanés Tyzen Hsiao, seguida de una vibrante interpretación de "La Bilirrubina", de Juan Luis Guerra, que despertó el entusiasmo del público y convirtió el cierre de ambos conciertos en una celebración de la música y el intercambio cultural.

Creada por el Weill Music Institute de Carnegie Hall, la National Youth Orchestra 2 reúne cada año a destacados músicos estadounidenses de entre 14 y 17 años, seleccionados mediante un competitivo proceso nacional. Además de recibir formación intensiva con reconocidos maestros, los integrantes participan en giras internacionales que enriquecen su desarrollo artístico y personal.

Con estas presentaciones, Fundación Sinfonía reafirma su misión de impulsar el desarrollo de la música clásica en la República Dominicana, promoviendo el acceso a producciones de excelencia, el intercambio artístico internacional y la creación de oportunidades que inspiran y fortalecen el talento de las futuras generaciones.