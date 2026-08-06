Aperol Spritz presenta su nueva botella en República Dominicana

La intervención transformó el atrio central en una celebración llena de energía y color naranja, acompañada por la ambientación musical de un DJ en vivo que mantuvo el dinamismo durante toda la jornada. ( CORTESÍA DE APEROL SPRITZ )

Con un diseño renovado que resalta su dinamismo e identidad, el auténtico e icónico aperitivo italiano Aperol Spritz presentó oficialmente en la República Dominicana su nueva botella, enmarcando este importante hito global en la celebración del Día Internacional del Spritz.

Para dar a conocer la nueva imagen de la marca de una manera memorable y disruptiva, Aperol Spritz sorprendió a los visitantes del centro comercial BlueMall Santo Domingo con un flash mob en vivo.

La intervención transformó el atrio central en una celebración llena de energía y color naranja, acompañada por la ambientación musical de un DJ en vivo que mantuvo el dinamismo durante toda la jornada.

La presentación abarcó con alta visibilidad todo el primer nivel del centro comercial, extendiendo la experiencia de manera especial en cuatro de sus establecimientos gastronómicos más prestigiosos:

Osteria Olivia

San Marzano

Shibuya

SBG Café





Los comensales de estos lugares disfrutaron del perfecto maridaje y el espíritu festivo del coctel italiano.

El momento perfecto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/nueva-botella-aperol-a0578a4f.jpg (CORTESÍA DE APEROL)

El lanzamiento del nuevo diseño de la botella es el acontecimiento principal para Aperol este año, y la marca quiso coincidir con el Día Internacional del Spritz para celebrarlo de una forma que nunca se había visto en el país.

Revelar nuestra nueva imagen mediante un flash mob en BlueMall e integrar a restaurantes clave refleja el espíritu de celebración, sofisticación y energía que caracterizan a la marca y a nuestros consumidores», destacó Andrés De Marchena, gerente de marca de Aperol en Álvarez y Sánchez.